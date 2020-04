Juegos gratis: Steam obsequia siete videojuegos de distintos géneros

Steam continúa apoyando a que millones de gamers respeten la cuarentena mundial por el brote del coronavirus otorgando juegos gratis. Los usuarios ahora podrán descargar esta lista de siete videojuegos, que podrán añadirlos a su biblioteca para siempre.

Desde hace varias semanas, distintas empresas y tiendas de videojuegos han tomado la iniciativa de dar juegos gratis, para que los gamers se puedan distraer durante la cuarentena; además, de que estos títulos también se han convertido en una nueva forma de interactuar con amigos y familiares.

Todo indicaría que Steam ofrecería semanalmente juegos gratis, ya que días atrás la tienda de Valve también obsequió nueve videojuegos que se pudieron reclamar hasta el pasado 31 de marzo.

Es por ello, que cada uno de los siete juegos gratis que se pueden reclamar en Steam tienen distintas fechas como límite, por lo que te recomendamos ingresar a los enlaces que colocaremos abajo para que puedas obtenerlos y empieces a disfrutar de estos increíbles videojuegos.

Lista de juegos gratis

Autobahn Police Simulator

Gang of Four

Khan VS Kahn

Ticket to Ride: First Journey

Keyboard Killers

Welcome Back To 2007 2

Will Glow the Wisp

Aquí te haremos un breve resumen de cada uno de los siete juegos gratis que está regalando Steam por la cuarentena.

Autobahn Police Simulator

¿Te da curiosidad cómo es la vida de un oficial de la Policía? Autobahn Police Simulator es un videojuego de simulación en primera persona, que te muestra la vida laborar el de un efectivo del orden en las autopistas alemanas. Tu misión será hacer cumplir la ley e incluso realizar persecuciones. Reclámalo aquí desde el 31 de marzo hasta el 7 de abril.

Gang of Four

Descubre cómo es el mundo de la mafia china a través de Gang of Four, un videojuego de cartas que será el fruto de una eterna batalla por la supremacia del más poderoso. Reclámalo aquí. desde el 2 hasta el 5 de abril.

Khan VS. Kahn

Si eres de los que disfruta de juegos de estrategia, Khan VS. Kahn es para ti. En este videojuego competirás en dos carreras para alcanzar uno de los cinco tipos de triunfos. Reclámalo aquí desde el 3 al 16 de abril.

Ticket to Ride: First Journey

¡Todos abordo! En Ticket to Ride: First Journey serás parte de los pasajeros de un inmenso tren con el que viajarás por distintos lugares de Estados Unidos y Europa. Reclámalo aquí del 9 al 12 de abril.

Keyboard Killers

Pon aprueba tu velocidad con las manos en Keyborad Killers. Aquí deberás presionar las teclas lo más rápido que puedas para completar el juego. Si crees que eres capaz de tal hazaña puedes reclamar el juego aquí del 3 al 6 de abril

Welcome Back to 2007 2

Es momento de viajar en el tiempo. Con un modo de juego similar a Super Mario, en Welcome Back to 2007 2 deberás sortear todo tipo de obstáculos mientras derrotar a varios monstruos. Reclámalo aquí del 3 al 6 de abril.

Will Glow the Wisp

Has sido capturado y estás dentro de una prisión. Lo único que tienes es tu habilidad y determinación para escapar. Reclama Will Glow the Wisp aquí del 17 al 18 de abril.