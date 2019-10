PlayStation 4 supera los 102 millones de ventas en todo el mundo [FOTOS]

PlayStation 4 sigue sembrando éxitos para Sony. Esto se debe a que la empresa ha detallado los resultados del segundo cuarto del 2019 para anunciar que su consola se ha convertido en la segunda más vendida de la historia.

Este reporte corresponde desde el mes de julio hasta el 30 de septiembre, tres meses en los que Sony vendió 2.8 millones de PlayStation 4 en todo el mundo, cifra menor a lo hecho en el primer cuarto del año, cuando superó los 3 millones de ventas de la consola.

De acuerdo a lo dicho por Sony, la consola de octava generación logró alcanzar los 102.8 millones de ventas en el mundo, a pesar de que la empresa anunció la fecha de lanzamiento de PS5, que llegaría al mercado a finales del 2020.

PlayStation 4

Si bien PlayStation 2 le saca 52.2 millones de ventas de ventaja a c, no es descabellado que la actual consola de Sony se siga vendiendo durante el 2020, pues recordemos que recibirá el estreno de nuevos exclusivos como The Last of Us Part II y Ghost of Tsushima, además del lanzamiento de videojuegos “third party” en el transcurso del 2020.

En el último cuarto del año fiscal 2019, que correspondía al periodo del 1 de abril hasta el 30 de junio del presente año, Sony reveló que PS4 había alcanzado los 100 millones de ventas ubicándose muy cerca de Nintendo Wii y PlayStation 1.

Estos números continúan emocionando a Sony, pues la empresa estima que PlayStation 4 podría generar 15 millones de ventas hasta marzo del 2020, lo que se convertiría en una cifra total de 111,8 millones de unidades.

Si bien PS4 alcanzó los 102.8 millones de ventas en tiempo récord, es necesario mencionar que se ubica en la segunda posición de plataformas más vendidas de la historia en la categoría de consolas de sobremesa.

Esto se debe a que en el ranking de las 10 consolas más vendidas de la historia PS4 se ubica en el cuarto lugar, siendo superada por Game Boy / Game Boy Color, Nintendo DS y PlayStation 2.