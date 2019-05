Pokémon Rumble Rush: el nuevo videojuego de la franquicia para iOS y Android fue anunciado

Los dueños de una de las franquicias más exitosas de todos los tiempos han iniciado una seguidilla de anuncios para nuevos videojuegos. El último ha caído de sorpresa hoy, se trata de Pokémon Rumble Rush, videojuego gratuito que llegará para iOS y Android y alargará la saga que apareció en otras consolas de Nintendo. Se trata del mismo proyecto que inició hace dos años con el nombre de Pokéland.

Este nuevo título ha sido desarrollado íntegramente por The Pokémon Company y aunque estará disponible de forma gratuita para iOS y Android, es probable que no guarde relación alguna con Pokémon GO, el videojuego de Niantic lanzado en 2016.

Pokémon Rumble Rash

Pokémon Rumble Rush remonta sus raíces al 2017, cuando fue anunciado con varias versiones beta y con el nombre de Pokémon. El proyecto también ha renacido en Japón con el nombre de Pokémon Rumble SP.

Uno de los países que ya puede disfrutar de esta nueva experiencia móvil es Australia, desde donde ya se puede descargar en Google Play. Los desarrolladores afirman que el lanzamiento global será de a pocos, es decir, de país en país, esto para asegurar el mejor rendimiento de sus servidores. Sin embargo, como era de esperarse, muchos usuarios alrededor del mundo están buscando el Pokémon Rumble apk por toda la red.

¿Representará esto el fin de Pokémon GO? Ciertamente, lo dudamos, ya que el juego de Niantic continúa siendo uno de los videojuegos y hasta aplicaciones más descargadas, con cera de 1,000 millones de descargas.

Pokémon Rumble Rush: jugabilidad

Según la descripción del juego en Google Play Australia, Pokémon Rumble Rush nos permitirá mejorar a nuestros Pokémon en materia de potenciar sus habilidades y mejorar los puntos de daño que inflingen. Los ataques se harán por medio de simples toques en la pantalla y los gestos táctiles en nuestro celular nos permitirán avanzar por el mundo compuesto de diferentes islas.

Pokémon Rumble Rush no séra el único juego nuevo

Es preciso aclarar que este título no es el mismo que está siendo desarrollado por DeNa (los que desarrollan también Mario Kart Tour) en alianza con The Pokémon Company, el cual está programado para marzo del 2020.

Pokémon Rumble Rush llegará traducido en español

The Pokémon Company ha confirmado que Pokémon Rumble Rush tendrá un lanzamiento global, es decir, estará traducido con el idioma local de cada región en la que esté disponible.