Danger Zone, battle royale de Counter Strike, se actualiza con un nuevo mapa [FOTOS]

Fanáticos de Danger Zone, el battle royale de Counter Strike Global Offensive, han recibido una inesperada actualización que acaba de ser liberada por Valve donde se incluye nuevas características al videojuego y un escenario.

Danger Zone supone el debut de Valve dentro del género battle royale, el cual fue lanzado a través de Steam hace unas semanas totalmente gratis. Este nuevo modo de juego de Counter Strike Global Offensive ha sido constantemente actualizado desde su estreno.

La actualización del battle royale de Counter Strike Global Offensive permitirá que los usuarios puedan reaparecer en combate una vez que hayan muerto, lo cual hará un poco más dinámico Dagnger Zone. Además, de que esta opción fue solicitada por los usuarios desde hace unos días.

Los exoboots también son la novedad de Danger Zone. Este objeto permitirá que los puedan saltar más alto e incrementará la velocidad de los mismos una vez que los hayan utilizado. Por otro lado, se confirmó la presencia de un dron para conocer la posición de sus enemigos y escudos balísticos que estarán regados en cada uno de los mapas.

Today we're shipping a new Danger Zone map alongside DZ-focused gameplay updates! We've added respawns, a player pinging system, radial weapon select, deployment perks, and new items like exo boots. Learn more about Sirocco here: https://t.co/uOzqKAh72b pic.twitter.com/CDzOvrMDBl