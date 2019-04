La espera por Half Life 3 llegó a su fin, descarga la demo totalmente gratis [VIDEO]

Han pasado casi 12 años desde que se estrenó el segundo episodio de Half Life 2, y aquella espera llegó a su fin. Pues se ha liberado el tan anhelado Half Life 3 y los fanáticos de la franquicia ya pueden disfrutarlo totalmente gratis.

A pesar de que no se trata del Half Life 3 completo, ni mucho menos hecho por Valve, esto ha generado mucho hype entre todos los fanáticos, quienes volverán a encarnar a Gordon Freeman para una nueva aventura que podría tratarse de otra invasión alienígena.

Al igual que los demás proyectos de este esperado videojuego, esta versión de Half Life 3 también es un ‘fan made’ hecho por Denys Almaral, creador de modelos 3D, quien anunció su demo desde Twitter y subió un video en YouTube donde muestra parte del escenario.

El creador de esta demo de Half Life 3 utilizó el motor gráfico Unreal Engine 4; además, esta fase de prueba del videojuego pesa aproximadamente 500 megabytes y está hecho para Windows 64bit. Para descargar gratis este contenido puedes entrar a este enlace.

(DOWNLOAD DEMO) Many asked to play the level, try it at your own risk, is a quick build for Windows 64bit... remember this is just a test demo, may not work on your side: (500mb): https://t.co/JGFSVvtObt - #UE4 #gamedev #leveldesign #hl3 #unrealengine