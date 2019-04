Filtran posible anuncio de PS4 Super Slim y sería la consola más barata de Sony

Sony podría estar preocupado por el lanzamiento de la nueva consola de Microsoft, Xbox One S All Digital, y estaría preparando el lanzamiento de otra PS4, pues se ha filtrado el precio, especificaciones y fecha de anuncio de PlayStation 4 Super Slim,

Como si fuese una tradición. Desde que llegó la primera PlayStation al mercado, Sony ha lanzado una versión actualizada del hardware haciéndolo más delgado; sin embargo, esto fue más notorio cuando anunció una PS3 Slim y otra PlayStation 3 Super Slim, camino que podría seguir PS4.

Según la reciente filtración compartida en SegmentNext, la nueva PS4 Super Slim sería lanzada por Sony entre septiembre y noviembre del 2019; además, tendría un costo de 199 euros, que es menor al precio actual de PS3 Slim.

Este precio de PlayStation 4 Super Slim, muy aparte de que sería el más bajo del mercado y una posible respuesta a Xbox One S All Digital, también se vería reflejado en el hardware y software de la consola, pues tendría un espacio de almacenamiento más reducido a diferencia de las actuales y contaría con un procesador de 7nm, que permitirá menos consumo de energía y no se sobrecalentará la plataforma.

Cabe resaltar que esta es una filtración, y no ha sido confirmada por PlayStation por lo que podríamos esperar que PS4 Super Slim sea lanzado con otras especificaciones o simplemente nunca llegue al mercado.