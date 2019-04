Fortnite: filtran posible retorno de Thanos al battle royale por Avengers Endgame

El paradero de Thanos es totalmente desconocido, luego de los acontecimientos en Wakanda; sin embargo, apareció una filtración donde se revelaría que el ‘Titán Loco’ regresaría a la Isla de Fortnite antes de que se estrene Avengers Endgame.

A través de Twitter, el dataminer Skin-Tracker compartió dos fotografías donde muestra los códigos de Fortnite y donde encontró el retorno de Thanos al battle royale, tal como sucedió en el 2018 por el estreno de Avengers Infinity War.

Dicho evento estuvo enfocado en el poder del guantelete, pues los usuarios que obtenían este objeto adquirían un poder totalmente destructible, ya que podían causar explosiones, embestidas, ataques un daño inimaginable, no recibir daño por caídas y regenerar su vida sin necesidad de algún tipo de poción.

New Kill Feed messages (1st image) and new Death Feed messages (2nd image)



"unleashed an inferno on" sounds interesting...#fortnite pic.twitter.com/ROZnzTfLXo