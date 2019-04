Counter Strike: insólita reacción de bots al buscar ‘la bomba’ para desactivarla [VIDEO]

Una acción quizá maquiavélica es la que se muestra en este video de Counter Strike donde se muestra a todo un ejército de bots luchando por desactivar una bomba en el conocido mapa Dust 2, otro de los mapas más icónicos hechos por Valve junto a Crossfire (Half Life).

Dust 2 (o también conocido como de_dust2) es una leyenda dentro de otra. Y es que no exageramos al decir que se trata de quizá el mapa más conocido del mundo entero en Counter Strike. Y junto a cs_mansion, el más conocido localmente.

Lo más probable es que hayas disfrutado de Counter Strike con otras personas del mundo real más que con bots, y es que la, no siempre muy aguda, inteligencia artificial de estos podía hacer que el juego se torne algo aburrido y predecible.

Sin embargo, este video prueba que se pueden realizar experimentos muy divertidos capaces de sacarnos una carcajada cuando se usa la habilidad para romper el esquema programado de estos bots.

"Where is the bomb? Where is the bomb?" repiten los desafortunados bots ante la astuta acción del usuario que ejecutó la broma a esto. Un auténtico 'troleo' que mantiene en suspenso a cualquier espectador que conozca las mecánicas de este clásico.

Precisamente hablando, se trata de un clip que muestra una activación y desactivación de bomba en Counter Strike Source, que es prácticamente casi idéntico al clásico CS 1.6 pero con el motor Source de Valve en funcionamiento.