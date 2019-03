Top 5 mejores juegos de Marvel para smartphones y tablets Android

Encontrar buenos juegos de Marvel en Android puede ser toda una odisea. La plataforma de Google está infestada de aplicaciones que no son más que un despilfarro de dinero, con poca jugabilidad e incluso con poca interacción, pero con una gran cantidad de microtransacciones dentro. Es por eso que, aprovechando la cuenta regresiva para Avengers 4: Endgame, te hemos traído los mejores juegos de Marvel para smartphones, tablets y dispositivos Android.

Este top presenta no solo lo más variado posible en cuánto a géneros, estilo de juego y mecánicas, sino también lo más lejano a la típica aplicación con poco sentido de juego y más cercanas a la que se conoce como 'fan-service dump'.

Future Fight

Gratuito con microtransacciones

El primero es este RPG de acción, enfocado en la lucha y muy bien implementado por Netmarble Games (los creadores de GunZ: The Duel). Este incluye a muchos personajes de la saga de Avengers y de la misma Marvel. Los héroes y villanos pueden coleccionarse y subir de nivel. Las mecánicas y la jugabilidad son decentes y el ritmo del juego aceleradamente divertido. Sin embargo, es un juego gratuito, como casi todos en esta lista, por lo que tendrás que tener algo de paciencia con la publicidad.

Marvel Puzzle Quest

Gratuito con microtransacciones

No todo tiene que ser acción, y para eso, Marvel también tiene lo suyo. Este videojuego es simplemente lo que su nombre indica: una especie de Candy Crush basado en el lore de Marvel. Sencillo, para pasar el rato, y con contenido muy curioso y entretenido. Pero no te confundas, no se trata tampoco de un título tan sencillo. Tiene más elementos que lo pueden asemejar hasta con Magic The Gathering ¿Por qué no?

Strike Force

Gratuito con microtransacciones

Arma tus propios grupos de héroes y villanos del universo de Marvel y hazlos enfrentarse entre sí para que utilicen todo su arsenal de ataques y habilidades. El juego tiene la clásica plantilla de títulos Marvel para smartphones, y se trata de uno de los más recientes en los últimos años y presenta una de las mayores gamas de posibilidades presente en algún título de estos. Pero también requerirás algo de paciencia para con la publicidad.

The Amazing Spider-Man, The Amazing Spider-Man 2 y Spider-Man Unlimited

De pago en Google Play

En el segundo puesto no se podía incluir solo uno de los videojuegos de Spider-Man hechos por los veteranos ya conocidos de Gameloft, auténticos dinosaurios de la industria de videojuegos móviles que guardan una relación directa con Marvel desde hace algunos años. Se trata de tres juegos de acción y aventura con las mecánicas clásicas de Spider-Man. ¿El balanceo por Nueva York usando telaraña? Claro que sí, todo un clásico. Estos son los únicos juegos de esta lista que no son gratuitos o freemium.

Contest of Champions (Batalla de Superhéroes)

Gratuito con microtransacciones

La opción más cercana que tienes con tu celular Android al clásico juego de pelea tipo Marvel vs Capcom. Claro, no se trata de ninguna manera de la misma forma de jugar puesto que solo cuentas con una pantalla. Aun así, “Batalla de Superhéroes” es un gran título que ha sabido mantenerse con el paso de los años y merece este primer puesto en la lista. Y tú ¿qué otros juegos de Marvel en Android podrías recomendar?