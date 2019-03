Dota 2: ultimo major del DPC se realizará en Rusia durante estas fechas [VIDEO]

La temporada 2018/2019 del circuito profesional de Dota 2 está por llegar a su fin, y es que Rusia será la sede del último Major que deberán jugar los equipos para obtener la tan ansiada clasificación al The International 2019.

La empresa rusa, Epic Esports Events, anunció la realización de este torneo a través de un video desde su canal de YouTube, donde confirmó que el campeonato de Dota 2 se realizará durante la última semana del mes de junio.

El actual Major de Dota 2, DreamLeague Season 11, aún no termina, pero ha servido para que los fanáticos del MOBA ya conozcan las dos últimas sedes de este importante torneo, pues hace una semana se anunció que el cuarto campeonato de este nivel se realizará en Disneyland París.

El torneo de Dota 2 llevará el nombre de EPICENTER Major e irá desde el 22 de junio hasta el 30 del mismo mes, donde se reunirán 16 equipos del popular videojuego, pero solo los que lleguen a la etapa final del campeonato podrán jugar en el CSKA Arena de Moscú.

Teaser del anuncio de EPICENTER Major de Dota 2

Recuerda que puedes seguir la transmisión del DreamLeague Season 11 en el Facebook del diario Líbero y también desde el canal de Twitch de Beyond The Summit. La partida programada para el 22 de marzo es entre PSG.LGD vs Vici Gaming y Keen Gaming vs Fnatic.