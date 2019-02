PS4: se revelan los juegos gratis de PS Plus para el mes de marzo [VIDEOS]

Sony anunció hace instantes la llegada de dos videojuegos gratis para todos los suscriptores de PlayStation Plus en PS4. Se trata del shooter en primera persona Call of Duty Modern Warfare y el puzzle The Witness.

Como todos los meses, Sony brinda dos videojuegos de manera mensual para sus suscriptores, los cuales se registran en la biblioteca de PS Plus y solo pueden ser jugados mientras la membresía está activada.

Call of Duty: Modern Warfare Remastered fue lanzado en 2016, y es la versión mejorada de la entrega original que se estrenó en el 2007 en PlayStation 3. El videojuego fue desarrollado por Infinity Ward y publicado por Activision.

Modern Warfare marcó la pauta en los shooters de guerra en primera persona. Esto se debe a que la casa desarrolladora dejó de lado el escenario de La Segunda Guerra Mundial para llevarnos a un escenario más moderno. El vidoejuego cuenta con uno de los mejores modo historia de la saga y multijugador que permite partidas entre 18 jugadores.

The Witness es un puzzle de mundo abierto 3D creado por Thekla, Inc., que lleva al usuario a explorar una isla repleta de estructuras naturales y artificiales; sin embargo, para conocer más sobre esta porción de tierra, deberás resolver laberintos con distintos patrones, pues algunas veces graficarán las formas de ciertos objetos.

Call of Duty Modern Warfare y The Witness estarán en PS Plus a partir del 5 de marzo hasta el 1 de abril del 2019.

Por otro lado, aún tienes tiempo para descargar graits Hitman, la primera temporada, y For Honor, juegos que fueron anunciados para el mes de febrero y estarán disponibles en PS Plus hasta el próximo 4 de marzo.

Hace unos meses, PlayStation anunció que los usuarios de PS3 y PS Vita, que están suscritos a PlayStation Plus, no recibirán juegos a partir de marzo.

Ante esto, la empresa recordó desde su blog que los usuarios que tengan las consolas en mención tienen hasta el 8 de marzo para descargar los siguientes juegos:

Divekick (compra cruzada con PS Vita)

Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots (PS3)

Gunhouse (PS Vita y compra cruzada con PS4)

Rogue Aces (PS Vita y compra cruzada con PS4).