Pokémon 2019: Alter Genesis es registrada por Nintendo y Game Freak [FOTO]

A vísperas de un nuevo aniversario para la franquicia Pokémon, Nintendo, Game Freak y Creatures Inc han registrado en Japón la marca Alter Genesis, la cual haría referencia a Pokémon 2019 ya que está relacionada a videojuegos y el juego de cartas coleccionables.

El registro no pudo haber llamado la atención de los fanáticos si se tratase solo de cartas coleccionables; sin embargo, al mencionar que podría ser utilizado para el entretenimiento electrónico, los usuarios lo han relacionado con el nuevo RPG de Pokémon que llegará de menara exclusiva para Nintendo Switch.

Pokémon 2019 es estrechamente relacionado con la octava generación de la franquicia, la cual también se encuentra entre las sospechas sobre este nuevo registro, ya que desde el pasado 20 de febrero, el canal de YouTube de Pokémon está compartiendo un teaser recordando cada una de las regiones, en donde el 27 de febrero se podría anunciar una nueva región.

Las películas también son parte de las especulaciones. Esto se debe a que los fanáticos relacionan Alter Genesis con el nuevo filme que marcará el regreso de Mewtwo, el cual se estrenará julio de este año en Japón.

A pesar de que, The Pokémon Company, Game Freak, Creatures Inc. Y Nintendo no han dado mayor información sobre este nuevo registro. Todo podría apuntar a que Alter Genesis se convertirá en un nuevo videojuego para Nintendo Switch.