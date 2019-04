Call of Duty Modern Warfare 4 será el nuevo CoD y tendrá Battle Royale según rumor

Un rumor ha encendido las alarmas con respecto a la que será la nueva edición de Call of Duty para el 2019. En Twitter, circula una publicación que afirma que el próximo título será el esperado Call of Duty Modern Warfare 4 y que, además, traerá un nuevo modo Battle Royale así como una remasterización de la recordada campaña de Modern Warfare 2. Este nuevo título, probablemente todavía llegue para PS4 y Xbox One, de mantenerse la postura de la compañía con la pasada transición de generación.

Call of Duty Black Ops 4 fue, como se esperaba, un gran éxito de ventas para Activision, por lo que el nuevo paradigma de la serie, que descartó por primera en su historia la inclusión de una campaña single-player, no sería descartado por Infinity Ward, estudio al que le corresponde la creación del nuevo COD para este año.

Para empezar, se afirma que la estructura pasaría de tres a cuatro modos de juego. MW4 o Modern Warfare 4 (no confundir con Call of Duty 4: Modern Warfare), llegaría con un modo campaña, un modo multijugador, un modo zombies y un modo Battle Royale. Ninguno de estos guardará relación con los modos zombie de Black Ops 4 ni con Blackout.

El nuevo modo Battle Royale tomaría referencia los últimos mapas y modificaciones en los juegos más populares del género como Fortnite, PUBG y hasta Ring of Elysium. El Battle Royale del próximo COD traería un mapa cuya mitad estaría cubierta por nieve, donde se podrá hacer snowboarding y utilizar otro tipo de vehículos.

Además, el nuevo Call of Duty no traerá una campaña nueva, ya que este espacio sería ocupado por una remasterización de la campaña de COD MW2, la que originalmente traía la polémica misión (No Russian). Incluso, menciona el tuit, la campaña de Modern Warfare 3 podría llegar después como contenido adicional.

La campaña de COD MW2 llegaría remasterizada en Call of Duty Modern Warfare 4.

Sin embargo, la polémica misión "No Russian" no volvería y sería descartada.

Estas son posiblemente tendencias y decisiones que, por seguro, no mantendrán satisfechos a todos los fanáticos de la franquicia. Sin embargo, a pesar de que la innovación en el modo campaña esté saliéndose del foco de Activision, otro de los clásicos elementos de Call of Duty, los mapas, llegarán junto a nuevos escenarios, similar a lo que pasó en Black Ops 4. Podríamos volver a ver clásicos como Rust, Scrapyard, Highrise, Quarry y Favela (Terminal tendría que llegar sin lugar a dudas).

Los ‘especialistas’ (specialists), originalmente introducidos en Call of Duty Black Ops 3 (y que llegarón también en COD BO4), llegarían por primera vez a la saga Modern Warfare en este título.

Por lo pronto, solo se trata de rumores. Sin embargo, un nuevo Call of Duty para el 2019 es algo virtualmente confirmado (si es que Activision no decide terminar con una tradición que se remonta a 2007), por lo que tendremos que seguir esperando durante las próximas semanas (o meses) hasta que llegue la confirmación del nuevo COD. Por lo pronto, y dado que no existe certeza para la fecha de llegada de la próxima generación de consolas, es muy probable que el nuevo Call of Duty llegue tanto para PS4 y Xbox One.

Clásicos mapas de Call of Duty Modern Warfare 2: Rust, Favela, Highrise y más podrían llegar en COD MW4.

Aquí, el tuit del rumor:

this is the leaked info that is floating around about #MW4, what are your thoughts?



🚨ATTENTION🚨 none of this is confirmed in any way by anyone... all of this could VERY likely be fabricated and made up... but... if it was true, whatcha think? 🙃 pic.twitter.com/2NL5MPXWbU