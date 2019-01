Fortnite: Ninja quiso que todos bailen 'Floss' con él y nadie le hizo caso [VIDEO]

Tyler Blevins, más conocido como Ninja, es una de las celebridades más reconocidas de Twitch y otras plataformas. El streamer es muy popular gracias al juego Battle Royale de moda Fortnite. Sin embargo, su fama no le bastó para convencer a una multitud de que baile el famoso paso Floss del juego en el Times Square con él por año nuevo.

Resulta que el famoso streamer fue invitado para ser el anfitrión principal de un evento por fin de año que tomó lugar en el conocido Times Square en la ciudad de Nueva York. Ninja, quien es más conocido por hacer streamings de sus gameplays en PC, seguramente no imaginó lo que estaba a punto de ocurrir.

En un momento de la celebración, que tuvo una duración de 12 horas, el popular Ninja intentó a animar al público reunido en dicho lugar, pidiéndoles que lo siguieran mientras él realizaba el conocido paso de baile “Floss” que proviene de un emote en el juego.

“¡Muévanse, vamos! ¡No veo suficiente movimiento!” repetía Ninja atónito mientras observaba a un público totalmente estacionado y con mirada fija hacia sus infructíferos intentos de hacerlos reaccionar. Finalmente, el streamer de Fortnite se dio medio vuelta y abandonó sus intenciones.

La cámara que cubría el evento rápidamente cambió el enfoque hacia otros específicos asistentes que sí se animaron a seguir los pasos, pero eran claramente una minoría. El mismo Ninja, más adelante, confirmaría que sus intentos fueron un fracaso, a través de un tuit:

Word of advice



Dont try to get 1 million New Yorkers to dance in the rain on new years. Trust me.