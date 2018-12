The Last of Us Part II: tuit de Naughty Dog confirmaría fecha de estreno de TLOU2

Naughty Dog deseó un feliz año 2019 a todos sus seguidores en Twitter; sin embargo, desde la cuenta oficial de The Last of Us Part II en la famosa red social se envió un mensaje que revelaría la fecha de estreno del esperado survival horror TLOU 2.

Hace unos días, nos enterábamos del final de la grabación de las escenas más complicadas y tristes que tendrá The Last of Us Part 2, lo cual generó muchas expectativas, ya que en la escena estaban Ellie y Dina.

Mientras veíamos las fotografías compartidas por Naughty Dog en Twitter donde estaba el equipo que participa en el desarrollo de The Last of Us Part II. Apareció un mensaje desde la cuenta oficial de TLOU 2 en la misma red social en la que solo pusieron una fecha.

Como se sabe, la fecha del lanzamiento de The Last of Us Part II es todo un misterio al igual de la plataforma donde se podrá jugar; sin embargo, es posible que tengamos más noticias de TLOU2 durante todo el 2019 o quizá el mismo lanzamiento del videojuego de Naughty Dog.

2019 — The Last of Us™ (@TLOU_ND) 31 de diciembre de 2018

Los fans de The Last of Us Part II llevan dos años esperando por el lanzamiento oficial del videojuego; sin embargo, en el pasado E3 Experience 2018, los asistentes tuvieron la oportunidad de ver el último gameplay de TLOU 2. A continuación te dejamos el video.