PS4: quisieron hacer modo multijugador para Days Gone pero Sony dijo no [VIDEO]

El CEO de Saber Interactive, estudio desarrollador de World War Z, dijo que propuso a Sony crear un modo multijugador para el próximo título de PS4, Days Gone, que está programado para abril del 2019. Al final, los ejecutivos de PlayStation se negaron.

World War Z será el primer videojuego basada en la novel apocalíptica de Max Brooks (publicada en 2006) y que también llegó a los cines en 2013. El juego se lanzará para PC, PlayStation 4 y Xbox One en el 2019.

Saber Interactive desarrolló en el pasado algunos títulos de Halo y también estuvo detrás del reciente Quake Champions, por lo que la experiencia del estudio con el multijugador no es menor.

Matthew Karch, CEO de Saber, mencionó en una entrevista a GamesBeat, que fue a proponerle a Sony la creación de un modo multijugador para Days Gone, un título también en desarrollo como World War Z pero que será exclusivo de PlayStation 4.

Karch tenía la idea de crear un modo multijugador que incluya enjambres de zombies en sus sistemas de juego. Sin embargo, Sony rechazó su propuesta.

En la entrevista, el CEO de Saber comentó:

“Days Gone es una experiencia de un solo jugador. En algún momento, fui yo mismo a Sony y les dije: “He visto lo que están haciendo con Days Gone. Miren lo que estamos haciendo con World War Z. Talvez podamos ayudarlos con un componente multijugador”. Pero ellos estaban obviamente enfocados, entendiblemente, en lo que tenían que hacer para publicar el juego ya”.

“Ya estábamos desarrollándolo (el modo multijugador) cuando nos enteramos. Por supuesto nos tomamos un profundo respiro. Cuando sabes que Sony va estar poniendo muchos dólares en el marketing detrás de un juego que destaca los enjambres de la manera como lo hacen. Nos quitó un poco el viento de nuestras velas. Pero desde entonces, se han enfocado mucho menos en esos elementos de enjambres, para enfocarse más, creo yo, en el aspecto de la historia. No sé si estamos a salvo, es una forma de verlo, pero hay un mercado para ambos juegos, para lo que ambos hacemos”.

“Espero que a ese juego le vaya bien. Se ve divertido para mí. Lo otro acerca de Days Gone, es que la gente no deja de hablar de eso, pero no olvidemos que solo estará en PlayStation. Nosotros estaremos en Xbox, PlayStation y PC, y estamos enfocados en el multijugador. Pero que nos complementamos bien el uno al otro. No he jugado el juego, así que no puedo decirles cómo es, pero lo jugaré cuando tenga la oportunidad”.

Con respecto a World War Z, Karch también afirmó que las fases de desarrollo están por acabar y pronto lanzarán una beta para probar la solidez del network code.

“Vamos a continuar iterando y desarrollando hasta el día que el juego salga. Es la forma de hacer juegos hoy en día. Pones una versión en una caja y luego sigues trabajándola, así que tienes esa actualización del día uno para hacer queel juego sea lo más perfecto posible. Pero necesitas esa fecha clave”.

Aquí el último tráiler de Days Gone (se retrasó nuevamente para abril del 2019):

Y aquí, el de World War Z: