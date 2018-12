Jump Force: Deku de My Hero Academia será el nuevo luchador del juego

Luego de la presentación del modo historia de Jump Force con tres nuevos personajes, Bandai Namco anunció otro luchador, el cual era muy pedido por todos los fanáticos del anime My Hero Academia, pues Izuku Midoriya, Deku, también estará presente dentro del crossover de pelea.

El arribo de Deku a Jump Force es una excelente noticia para todos los fans que esperan la cuarta temporada de My Hero Academia, la cual llegará en octubre del 2019.

Bandai Namco ha mostrado estas fotografías a todos sus seguidores en Facebook, dichas imágenes muestran a Deku en lo que sería su tráiler de bienvenida a Jump Force, ya que se aprecian algunos movimientos característicos del personaje al momento de pelear.

Con la presencia de Deku dentro de Jump Force se abren muchas posibilidades para otros personajes de My Hero Academia como All Might, Shoto Todoroki, Katsuki Bakugo; por otro lado, los villanos podrían ser All For One, Tomura Shigaraki, Dabi, entre otros.

Jump Force ya estrenó en un video el nuevo modo historia (puedes verlo aquí) en donde pelearas contra los personajes creados por Akira Toriyama. El crossover de pelea estará disponible en PC, Xbox One y PS4 desde el 15 de febrero del 2019.