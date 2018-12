YouTube: Macaulay Culkin juega títulos de Mi Pobre Angelito con el AVGN [VIDEO]

El actor de Mi Pobre Angelito se juntó con una de las celebridades más famosas de YouTube con respecto a los videojuegos, The Angry Video Game Nerd (AVGN), con un objetivo por demás nostálgico y muy cómico: reseñar los antiguos y no tan pulidos juegos que salieron sobre la película en distintas plataformas. Mira aquí la reacción de Macaulay Culkin.

Macaulay Culkin es una de las estrellas de Hollywood que se hicieran reconocidas desde muy temprana edad, y que continua siendo activo en variedad de producciones un poco más independientes y de nicho. Su fama se debe principalmente a su actuación como Kevin McAllister en las películas Mi Pobre Angelito y Mi Pobre Angelito 2: Perdido en Nueva York (Home Alone, Home Alone 2: Lost in New York).

Pero parece que la relación del actor con la película que lo lanzó a la fama sigue latente, ya que se animó a participar en un episodio del reconocido AVGN, un famoso creador de contenido considerado por muchos un referente en la comedia aplicada a videojuegos.

En esta oportunidad, tanto Culkin como James Rolfe (AVGN) se juntaron para un episodio dentro de la serie de este último: The Angry Video Game Nerd. En este, repasaron varios videojuegos hechos acerca de la película, incluyendo títulos para NES, Super Nintendo, Gameboy, Sega Genesis y hasta PlayStation 2.

En otro video posterior, Culkin juega Pagemaster junto con Rolfe y su acompañante Mike Matei. Pagemaster es un videojuego basado en la película animada del mismo nombre donde también fue protagonista, que localmente fue conocida como “El pequeño angelito contraataca”.

¿Quién es el AVGN?

James Rolfe es toda una celebridad de YouTube por crear y encarnar al conocido personaje AVGN (Angry Video Game Nerd), un prolífico personaje enfocado en hacer reviews (reseñas) de videojuegos antiguos y malos. El personaje es en sí una exageración y tributo a todos los niños y videojugadores de los años ochenta y noventa, y a los juegos que debieron “soportar”.

Puedes activar los subtítulos automáticos de YouTube en español, accediendo a la parte inferior derecha (tuerca de opciones) y en la opción traducir automáticamente.