Pokémon GO: Niantic confirma un gran Community Day en diciembre que traerá todas estas sorpresas [VIDEO]

¿Te quedaste sin Dratini en su momento, o con algun otro pokémon? Pues el Community Day Anniversary o aniversario del día de la comunidad te dará la mejor oportunidad para captura a todos los pokémon y shiny que te faltaron atrapar en su momento. La página oficial de Pokémon GO Live ya publicó un anuncio junto con una imagen que confirman lo que Niantic ha preparado para esta celebración: el Community Day más completo hasta ahora en la historia de Pokémon GO.

El día de comunidad está por cumplir un año. Este evento mensual fue anunciado por Niantic con mucho entusiasmo en su momento y ha llegado a ser uno de los eventos más importantes de Pokémon GO. Para celebrar su primer aniversario, llegará un día de comunidad especial que reunirá a todas las criaturas que hasta ahora han formado parte del evento y más.

¿Cuándo será y cuánto durará el Community Day Anniversary?

Esta celebración durará 4 días enteros, y será del 30 de noviembre al 3 de diciembre. Ocupando tanto viernes, sábado, domingo y lunes, o lo que sería un fin de semana largo. Esto para darles a todos oportunidades, ya que Niantic es consciente de que hay jornada laboral durante los fines de semana para algunos.

¿Qué pokémon estarán disponibles con mayor frecuencia y probabilidad durante estos días?

Esta es seguramente la mejor parte, puesto que si por alguna eventualidad no atrapaste a ese shiny que tanto querías, o quizá porque no te enteraste hasta hace poco de los días de comunidad, o incluso si recién entraste al mundo de Pokémon GO como entrenador; pues ahora tendrás la oportunidad de atrapar a todas criaturas que estuvieron disponibles en todos los días de comunidad ya realizados.

¿Cuáles serán los bonus?

Los bonus incluirán:

Doble de experiencia por cada captura

Doble de polvos estelares por cada captura

Reducción de distancia para eclosionar huevos a la mitad

Cebos de tres horas

La iniciativa de esta celebración no pudo haberse concretado si no fuera por los fans y jugadores del mismo Pokémon GO. Como lo detalla el conocido usuario de YouTube Draco Games. La comunidad tanto mundial en Reddit como la latinoamericana del juego de Niantic ha demostrado una convicción muy fuerte al convencer a los creadores de celebrar este aniversario con un evento que favorecerá y atraerá a todo tipo de entrenadores. No dejes de ver el video de Draco Games acerca del evento.