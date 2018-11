PlayStation 5: Revelan posible precio y características del sistema de PS5

Luego de que Sony anuncie su ausencia en el próximo E3 2019, evento que se realizará en Los Ángeles, los dataminers han revelado información de lo que sería PlayStation 5. Como se sabe, se filtraron las patentes para la retrocompatibilidad de PS5, pero ahora han revelado el posible precio y las características que tendrá la consola.

Las filtraciones mencionadas no serían las únicas, pues también se conocen patentes de lo que serían los controles de movimiento y un mando con pantalla táctil, los cuales pertenecerían a PS5. A diferencia de hace unos meses, la información que se tiene de esta nueva consola ya es mucha, lo cual hace pensar que Sony pueda anunciar su llegada en lo antes posible.

Según el dataminer llamado RuthenicCookie, PlayStation 5, la nueva consola de Sony, se destacará por tener una potencia destacable e incluso lo califica de ser “proyecto más ambicioso de la empresa” en lo que a hardware se refiere.

Además, el usuario afirma que PlayStation 5 podrá soportar juegos en 4K y correrlos a 60 FPS de manera natural, ya que la nueva consola de Sony contará con un CPU Ryzen de 8 núcleos, lo cual se especulaba semanas atrás.

En lo que respecta al lanzamiento, Rutheniccookie señaló que PlayStation 5 llegará al mercado en el 2020 y tendrá un precio de 500 dólares, mientras que para Europa costaría 500 euros. PS5 también tendrá videojuegos, ya que el dataminer nombra a Death Stranding y The Last of Us: Part II como los títulos protagonistas junto con el lanzamiento de la consola.

Al igual que todos los rumores que han salido sobre esta consola, debemos tomarlo con total cuidado, ya que Sony se ha pronunciado sobre lo que será su nueva plataforma de videojuegos.