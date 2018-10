El cantante Drake compra parte de un equipo profesional de League of Legends

El reconocido cantante Drake, que de por sí ya está relacionado al mundo de los videojuegos por su popular gameplay de Fortnite con el famoso streamer Ninja, acaba de comprar una parte de la propiedad del equipo de eSports 100 Thieves, quienes juegan League of Legends (LoL) y que recientemente participó del Worlds 2018.

Este martes, el fundador de 100 Thieves (100T) Matthew “Nadeshot” Haag anunció que Drake y su productor Scooter Braun (conocido por su trabajo con Justin Bieber y Ariana Grande) se unieron al grupo propietario del equipo profesional de League of Legends.

Proud to finally announce that Drake and Scooter Braun join @100thieves as co-owners. https://t.co/HBZPkS8QNu pic.twitter.com/5bLciLe8Yv