World of Warcraft: orquesta sinfónica interpreta temas de Warth of the Lich King [VIDEO]

Cuando piensas en un juego de rol multijugador masivo lo primero que se te viene a la mente es World of Warcraft, y es que la creación de Blizzard ya lleva 13 años en el mercado y no deja de sumar gamers a este fantástico mundo.

El título también es conocido como WoW por millones de usuarios en el mundo y hace dos meses se estrenó la expansión Battle for Azeroth; sin embargo, hay quienes juegan servidores piratas, los cuales son controlados por el mismo Blizzard y las expansiones son anteriores al a actual.

Esta vez, las líneas serán dedicadas a una de las mejores expansiones que ha tenido WoW desde su creación, Wrath of the Lich King, la cual se puede jugar hasta el momento, ha sido una de las mejores expansiones que ha creado Blizzard hasta el momento, ya que muestra las razones del por qué Arthas se corrompe y deja de ser un paladín para convertirse en un Death Knight.

Los soundtracks son muy importantes dentro de los videojuegos, ya que nos hace sentir más de cerca el título e incluso nos trae buenos recuerdos. Esta no es la excepción con Wotlk, ya que el tema principal es uno de los más escuchados actualmente.

En un video de compartido en las redes sociales encontramos una orquesta sinfónica llamada Game Music Enamble, la cual decidió tocar el tema principal de Wotlk en una presentación en Schoenberg Concert Hall de la Universidad de California, algo muy nostálgico para aquellos que han disfrutado de esta gran expansión. Disfruta el siguiente video, no te vas a arrepentir.

La expansión Wotlk de World of Warcraft es la 3.3.5a cuenta con 6 raids o estancias con dos tipos de dificultades, heroico y normal y permite grupos de 10 y 25. Entre las cuales encontramos Obsidian Sanctum, Naxxramas, Eye of Eternity, Trial of the Champions, Icecrown Citadel (ICC) y Ruby Sanctum. Las tres últimas tienen dificultad normal y HC.

No obstante, la principal raid en Wotlk es la de ICC, ya que ahí se encuentra Lich King (LK) como el boss final y al matarlo puedes recibir tres títulos, dependiendo si es 10 o 25 en normal o hc. Los títulos para normal son The Kingslayer (10 y 25), mientras que para 10 hc es Bane of the Fallen King y para 25 hc es Light of Dawn o LoD.

La historia, las raids, el PVP, los distintos escenarios (divididos en tres continentes Eastern Kingdoms, Kalimdor y Northrend), armas como la Shadowmourne, Valanyr y monturas como Invincible, Head of Mirmirom y muchas cosas más que nos brindó World of Warcraft en Wrath of the Lich King hacen que no quieras dejar de jugar la expansión,