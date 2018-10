Call of Duty Black Ops 4: Multijugador demuestra por qué CoD es el rey de los shooters [REVIEW]

Por: Benjamín Marcelo

Call of Duty Black Ops 4 está por cumplir una semana desde su lanzamiento y los elogios están aumentando tanto crítica como comercialmente, confirmándolo como uno de los mejores títulos en la saga que ya es referente del género shooter. Además, no solo se trata del mejor lanzamiento digital en toda la historia de Activision, sino también de uno de los juegos con mayor innovación de toda la saga creada por Treyarch.

Ya te trajimos hace unos días nuestros análisis sobre el modo Blackout, la versión Battle Royale del nuevo Black Ops 4, como también nuestro análisis sobre el modo Zombies. En esta oportunidad, toca pues, realizar el review sobre el modo multijugador, el cual, como era de esperarse, ha venido con significativas novedades para suplir la ausencia de la otrora tradicional campaña anual de Call of Duty. Comenzamos con el review.

No podemos empezar con algo que no sean los nuevos modos. Call of Duty Black Ops 4 trae dos nuevas formas de jugar a la propuesta multijugador. Hablamos de los nuevas modos de juego: ‘Heist’ (Atraco) y ‘Control’. He de decir que Black Ops 4 y la misma Treyarch me han sorprendido gratamente este año con esta demostración de osadía al tomar elementos (¿quizá influencia?) ya populares entre los shooters de los últimos años y colocarlos en su franquicia como si de ofrendas se tratara.

A pesar de que siempre fui un jugador de duelos por equipo (Team Deathmatch), el modo 'Heist' (Atraco) tiene lo suficiente para dar esos altos niveles de adrenalina y fluidez, agregándole estrategia, sentido de prioridad y mucho, mucho potencial para el trabajo en equipo. Lo mismo se puede decir del nuevo modo ‘Control’ que viene a ser una alternativa aun más táctica de la primera.

Empezamos con el modo ‘Heist’ o ‘Atraco’, mi favorito durante mis pruebas. Se trata de un modo especial que reúne la compra de armas, el rusheo hacía un punto específico y la indirecta propuesta de tomar roles. En este tipo de partidas dos equipos se enfrentan en una serie de rondas donde el objetivo es coger una bolsa de dinero y llevarla hacia un punto de extracción, haciendo esto (o eliminando a todo el equipo contrario) tu equipo gana una ronda. El primer equipo que gane cuatro rondas gana toda la partida.

Suena sencillo pero aun así se sostiene complejo, en el buen sentido. Cada ronda inicia con el modo compra, y uno que particularmente es muy sencillo de usar, casi tan sencillo como en Counter Strike (1.6 o Global Offensive). Durante la primera ronda, nadie contará con el dinero suficiente para siquiera una escopeta, por lo que todos iniciarán con una pistola y balas limitadas, lo que obliga a mejorar nuestra precisión.

Según tus acciones en el juego, y las de tu equipo, acumularás más dinero y más opciones de compra. En ‘Heist’ puedes comprar desde armas y accesorios (miras y mejoras) hasta los clásicos ‘perks’ que pueden mejorar desde tu velocidad hasta tu resistencia a los ataques explosivos, entre otros. Esto brinda al juego un sentido de estrategia y toma de roles, en el que puedes dar tu grano de arena de muchas formas. Por ejemplo, puedes concentrarte en comprar las mejoras de velocidad para enfocarte en conseguir la bolsa de dinero primero que todos y ganarla para tu equipo, mientras que tus compañeros pueden enfocarse en protegerte con mejores de armas y munición o en ir en búsqueda de los enemigos para eliminarlos.

Un gran manojo de posibilidades se desprende de estas mecánicas, puesto que la propia elección de qué mejoras o perks compras te da cierta especialización que encaja perfectamente con los objetivos del juego. Aparte de adquirir velocidad para la táctica de rushear, puedes optar también por vigilar la zona donde está ubicado el dinero, o la propia zona de extracción. Hay que decirlo, Call of Duty Black Ops 4 me ha sorprendido tomando lo mejor de un gran número de videojuegos y modos multijugador existentes por décadas, y combinándolas de una manera magistral que hay que aplaudir de pie.

Para ponerlo más claro, el modo ‘Heist’ te brinda la especialización, el estilo de rusheo inicial y el sentido de estrategia por roles en equipo de Overwatch; también la mecánica de compra de armas y vigilancia de puntos clave de Counter Strike (con sus mapas de detonación de bomba); el sentido de protección y solidaridad para recoger compañeros caídos de Left 4 Dead y el clásico estilo run and shoot de la misma saga.

Algo adicional: la jugada para todos los jugadores después de cada ronda o partida no es más la muerte final de estas, si no la ‘mejor jugada’.

Por otra parte, el modo ‘Control’ hace reminiscencia a los clásicos modos Payload o (para los veteranos ‘control territorial’) de los shooters basados en clases como Team Fortress 2, Overwatch y Paladins. En este también hay rondas pero la labor del equipo cambia por turnos. Tendrás que atacar en una ronda y defender en otra. Los objetivos son dos puntos calientes ubicados en el mapa que tendrás que atacar o defender según el turno. Se trata pues de un híbrido entre los clásicos modos domination, search and destroy (zonas calientes) y la propuesta de enfocarte en una estrategia defensiva u ofensiva por cada ronda.

Los mapas, para ambos modos, están muy bien diseñados, existiendo siempre puntos clave en cada zona caliente de estos, con acceso para francotiradores, elementos para la cobertura y varios accesos evitando que se generen escenarios de puro y repetitivo spam.

Tengo que dar un acto de sinceridad, pues, como jugador veterano de los primeros CoD, las últimas innovaciones en materia de mecánicas futuristas nunca me convencieron del todo. Cuando me enteré de la llegada de nuevos modos, y aun cuando Black Ops 4 prometía mucho al volver al boots on the ground, mis expectativas no llegaron a ser muy altas.

Sin embargo, al aventurarme en ‘Control’ y sobre todo ‘Heist’ recordé por qué esta serie ha sido tan importante para el género, más allá de las críticas. Y es que este nuevo modo parece tomar elementos de Counter Strike, Overwatch, PayDay y hasta de los mismos Battle Royale para manipularlos, amasarlos cual arcilla y crear nuevas formas de jugar, como diciendo “así es como se hace”.

Para finalizar, no podía irme sin jugar al clásico Team Deathmatch, o 'Duelo por equipos', y no hay nada que reprochar en este aspecto, no solo porque mantiene la esencia CoD en su totalidad sino también porque trajeron de vuelta a tres de los mejores mapas de toda la serie Black Ops, y quizá de toda la franquicia: Firing Range, Slums y el legendario Summit. El prometido regreso de Nuketown para noviembre no puede más que emocionarnos aun más a los fieles a la saga.

No existen dudas de que Call of Duty Black Ops 4 es uno de los mejores títulos de la saga en los últimos años y quizá el mejor de esta generación. Por lo que ningún fanático de la serie debería perderse por ningún motivo las novedades que ha traído, especialmente en el modo ‘Heist’. Por otro lado, si eres nuevo o simplemente no muy asiduo a esta saga, creemos que este juego encaja perfectamente con el rótulo de ‘primer Call of Duty de mi biblioteca’, ya que si sumamos lo dicho en este apartado, con el espectacular y renovado modo zombies, y el nuevo y palpitante modo Blackout, las horas de diversión están aseguradas.

Calificación: 9.3

Mira aquí nuestro pequeño gameplay del modo 'Heist':

