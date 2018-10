Call of Duty Black Ops 4: Primer parche libera los cuadros por segundo del modo Blackout en PC

Treyarch ha lanzado el primer parche de actualización para Call of Duty Black Ops 4. Esta primera instancia de reajuste fue lanzada durante el fin de semana y, entre otras cosas, desbloquea completamente el límite de la tasa de cuadros por segundo (framerate) del modo Battle Royale ‘Blackout’.

Otros problemas reportados en la primera versión han sido resueltos. Como el problema donde algunos nuevos jugadores no tenían una Calling Card por defecto al iniciar el juego. También se ha mejorado la animación en el indicador de salud al recibir daño, la estabilidad y se arreglaron algunas causas de congelamiento.

El modo Zombies también ha recibido mejoras y arreglos. El balance ha sido modificado. La cantidad de salud ha sido aumentada en 50 puntos para los modos casual, normal y hardcore en el modo clásico. También se resolvió el problema del juego congelado en el Laboratorio.

Esta primera actualización se descargará gratis desde la aplicación de Battle Net de Blizzard. Aquí puedes ver todas los cambios en el registro de la actualización:

Notas de la versión del primer parche de Call of Duty Black Ops 4

General Se resolvió un problema en el que los nuevos jugadores a veces no tenían una Calling Card predeterminada en el inicio inicial. Se mejoró una animación en la barra de salud del jugador al recibir daño. Se resolvió un problema en el modo Prestigio que hacía que un arma no eliminara sus accesorios. Se han corregido los nombres que aparecen encima de los jugadores y la clasificación de los bots en el vestíbulo. Arreglos generales de estabilidad.



Zombies

Juego de equilibrio Incrementa la salud del jugador en dificultad Casual, Normal y Duro en modo Clásico en 50 puntos. Ajuste del balance a la tasa en la que los jugadores ganan puntos. Ajuste de balance a los ataques de tigre (Tiger attacks). Ajuste del balance a Hellhounds (radio de generación, velocidad y frecuencia). Ajuste del balance a Hellfire Special Weapon. Reducción del costo de reparación y reemplazo del escudo. Se resolvió un problema en el que algunos jugadores experimentaban un accidente en el laboratorio.



Multijugador

Dominación Mejora del equilibrio del respawn en el modo Dominación, que debería aliviar algunos de los problemas que las personas han informado. El sistema tiene algunas capacidades nuevas para reducir la frecuencia de cambio de punto de spawn (también es un cambio comúnmente solicitado), y eso conlleva nuevos desafíos para lograr el equilibrio correcto entre menos movimiento y menos trampa.Este es un primer paso, y esperamos que tome algunas iteraciones para lograr el equilibrio correcto.

Equipo El Razor Wire de Torque ya no causará daño al jugador ni a los compañeros de equipo en Hardcore. No más ser pateado por muertes involuntarias del equipo.

Crear una clase Se resolvió un problema que permitía a los jugadores utilizar una ranura de archivos adjuntos extra. Los camuflajes de Mastercraft ahora pueden ser desbloqueados correctamente. Requisitos de desbloqueo ajustados para la cámara activa en Signature Weapons (MX9, Strife).

Jugabilidad

El Scorestreak impidido mata de contar hacia el progreso en ciertos Desafíos.

Apagón Caracteres Se solucionó un problema que ocasionalmente impedía a los jugadores desbloquear Ajax.



Exclusivo para PC:

Cuadros por segundo ¡La velocidad de fotogramas ahora está desbloqueada en todos los modos! (framerate).

Apagón Se solucionó un problema por el cual los Kits de Trauma ocasionalmente no funcionaban correctamente.



Call of Duty Black Ops 4 es el nuevo título de la saga de Treyarch y está disponible para PS4, Xbox One y PC desde Battle.net de Blizzard. El videojuego es el primero de la franquicia en no contar con un modo campaña para un jugador, y también el primero en incluir el modo Battle Royale.