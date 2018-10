Call of Duty Black Ops 4 Blackout: Recorrer todo el mapa tomaría 12 horas aproximadamente [VIDEO]

Call of Duty Black Ops 4 ya está entre nosotros y el mundo entero es testigo de la convicción con la que la popular saga de Activision se ha aventurado a cambiar los paradigmas de su éxito para traernos otros, como Blackout, que llega con un gigantesco mapa como nunca antes hubo en la serie.

Los fanáticos más hardcore de Call of Duty de seguro recordarán Nuketown, uno de los mapas multijugador más emblemáticos de toda la franquicia. Este pequeño mapa apareció allá por el 2010 con la llegada del primer título Black Ops (aunque no el primero de la línea histórica del mismo nombre) y desde entonces se convirtió en el favorito de muchos por su efectiva manera de generar partidas online llenas de adrenalina. Sin duda, se trata de un mapa casi perfecto y a la altura de clásicos como cs_mansion de Counter Strike 1.6.

Para sorpresa de muchos, entre la avalancha de información que Treyarch está soltando acerca de Black Ops 4 con motivo de su lanzamiento, un dato importantísimo ha aparecido acerca de la extensión del nuevo mapa para el modo Blackout, el Battle Royale de Call of Duty. Resulta que para hacernos una idea, este gigantesco mapa equivaldría a Nuketown aumentado en 1500 veces.

Nuketown no es precisamente uno de los mapas más grandes de la saga COD, pero tiene una amplitud suficiente para tomarte 30 segundos para recorrer de un punto a otro, a manera aproximada. Lo que quiere decir que si nos proponemos recorrer todas las áreas del nuevo mapa de Blackout, la tarea nos podría tomar hasta 12 horas y media aproximadamente.

Sin duda, en un Battle Royale, conocer el mapa es de vital importancia para todo jugador que quiera dominar en las partidas. Por si no te habías enterado de tamaño longitud, te recomendamos que vayas explorando todas las zonas del mapa de Blackout ya que te puede tomar varios días conocer todos los secretos de este impresionante escenario.

Call of Duty Black Ops 4 es el nuevo título de la saga de Treyarch y está disponible desde hoy 12 de octubre para PS4, Xbox One y PC desde Battle.net de Blizzard. El videojuego es el primero de la franquicia en no contar con un modo campaña para un jugador, y también el primero en incluir el modo Battle Royale.