DOOM II se suma a la fiebre a la fiebre Battle Royale [VIDEO Y FOTOS]

El género de videojuegos que está de moda en la actualidad es el battle royale. Millones de usuarios se unen a las batallas de supervivencia y hacer lo posible por ser el único en quedar vivo para poder ganar. A pesar que el género no es nuevo, se podría decir que PUBG en el 2017 logró introducir nuevamente este modo de juego en la industria con gráficos mas reales e instinto de supervivencia al máximo y posteriormente Fortnite en lo que va el 2018 haría posible el crossplay para PS4, Xbox One, Nintendo Switch, PC y celulares; sin embargo, muchos otros títulos se han sumado a la fiebre de este género y uno de los primeros shooters ha sucumbido ante el famoso modo de supervivencia.

DOOM II, el shooter para PC lanzado en 1994, anunció a través de ModDB, hace unos días, que tendrá un nuevo modo de juego llamado Doom Royale, el mod del título que hará posible que los usuarios tengan la oportunidad de tener el Battle Royale en el clásico juego y puedan enfrentarse a 63 usuarios y 8 bots.

El battle royale de Doom II por el momento el mod está en desarrollo. El escenario de las partidas está basado en el primer DOOM, uniendo tres niveles que lo convertirán en un gran mapa lleno de edificios para las épicas batallas, algunos bots para servidores con poca gente, la aparición de armas de forma aleatoria en el mapa, municiones, ventajas y el misterioso gameplay después de morir, de este último no se conocen los detalles hasta el momento.

Doom Royale no tiene una fecha concreta para su estreno ni una ventana por la cual los usuarios podrán adquirirla; sin embargo, se dio a conocer de manera pública que hay mucho trabajo por hacer para que el proyecto sea una realidad. No está demás recordar que DOOM tendrá una nueva entrega llamada DOOM Eternal y sería compatible para PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch y PC para el 2019.

El video que verás a continuación te dará una idea de lo que brindará el mod de Doom Royale a sus usuarios, una vez que esté terminado los mismos desarrolladores lo colgarán en sus servidores. Además, también subirán el archivo WAD necesario para utilizar el mod, los ajustes necesarios para que pueda funcionar y permitirá que los propios usuarios creen sus partidas y sean hosts.