Ring of Elysium: El nuevo Battle Royale gratuito tiene todo para incomodar a Fortnite [REVIEW]

Desde ya y durante los próximas días, la oferta de juegos Battle Royale se ampliará considerablemente, puesto que se acercan los lanzamientos de muchos títulos AAA con sus propias versiones del género, y muchos otros juegos llegarán también de manera gratuita a distintas plataformas como PC y consolas. Todos estos parecen tener un objetivo en común: restarle público a los populares Fortnite y PUBG y convertirse en la nueva sensación del Battle Royale .

Ring of Elysium es uno de estos títulos que ha venido de a poco a lo largo de este año, y se ha asomado recientemente en titulares de todo el mundo al estrenarse en una de las plataformas más populares para juegos de PC, Steam, además de estar disponible de manera gratuita tal cual el popular Fortnite.

A pocos días de su debut en la plataforma de Valve, nos hemos dispuesto a realizar el review de esta nueva oferta en el mercado y que seguramente despertará tu curiosidad para animarte a probar el juego, el cual ya puedes descargar gratis siguiendo esta guía rápida para descargar Ring of Elysium.

Empezamos con el review de Ring of Elysium, juego Battle Royale y online de Tencent Games (creadores de PUBG Mobile) y que está disponible en Steam de forma gratuita.

Lo primero: ¿es complicado de correr?

Ring of Elysium tiene un peso aproximado de 4 GB, lo que resulta más que razonable puesto que cuenta con un mapa muy bien detallado, lleno de edificios por doquier y complejos turísticos de muchos niveles y formas, además de paneles, depósitos, banners publicitarios y construcciones alegóricas. Los edificios son muy detallados en su arquitectura y amplitud, con muchos pisos y extensión tanto horizontal como vertical, entradas grandes, pasillos, jardines, plazas, etc. El mapa cuenta también con una geografía mucho más compleja de lo existente en PUBG, quizá hasta más de lo visto en el mapa 'Miramar' que cuenta con muchas mesetas y montañas. La instalación del juego es rápida, tan solo de dos pasos y sin presentar mayor problema ni demora.

Al comenzar Ring of Elysium lo primero que nos aparecerá será el menú de creación de personaje, y vaya que en este apartado han pulido todo lo que en títulos de Battle Royale se aprecia por lo general.

¿Qué hay de la personalización de personajes?

Ring of Elysium cuenta con una gigantesca variedad de opciones para la personalización del rostro. Ojos, nariz, labios, mejillas, mandíbula, frente, cejas y cada pequeño detalle tiene no uno sino varios 'sliders' para transformarlos casi por completo. Incluso podemos modificar directamente la cara tomando las partes deseadas y arrastrándolas con el ratón para darles forma, al mismo estilo de The Sims 4. Incluso existe una opción con 6 gestos disponibles para poder visualizar mejor a tu personaje en facetas más dinámicas. Al parecer, como afirmamos, el tema de la personalización en este tipo de juegos es algo que le gusta mucho a la gente, y Tencent se lo ha tomado muy en serio.

Algunos puntos flacos en este apartado son alguna escasez en la oferta de 'presets' de rostro, sobre todo en el de personajes femeninos, ya que, de los 6 disponibles, la mayoría de ellos cuentan con rasgos orientales. Lo mismo sucede con el cabello, existiendo solo 6 tipos y sin posibilidad de cambiar el color. Aun así, es probable que en el futuro se agreguen más estilos y muchas más opciones de personalización, a juzgar por lo que ya se ofrece. Desde ya, un buen comienzo para el que entre al juego por primera vez.

Una vez creado el personaje, nos aparecerá el menú del juego, el que es bastante similar a lo que existe ya en PUBG Mobile. Sin mucho que mencionar en este apartado, resumimos la existencia de recompensas diarias y el conocido 'check-in', lo que anima a conectarse de forma seguida. Además hay retos semanales, con recompensas en forma de la moneda del juego. Este sistema de créditos por juego es muy similar a los títulos Battle Royale que existen en móviles, y el menú en general está mas cercano a juegos como Rules of Survival y PUBG Mobile que a Fortnite o PUBG . Sin embargo, en el menú de configuración sí podemos encontrarno con mínimo lo que ofrece PlayerUnknown's Battlegrounds, pudiendo modificar los comandos, la sensibilidad para las miras, cambiar el modo de chat de voz y los gráficos, aunque solo existen dos modos de renderizado: 'realista' y 'vibrante'. La lista de amigos, por su parte, es independiente de Steam, tal cual otros Battle Royale.

Una vez explorado el menú principal, nos dirigimos a iniciar una partida, las que pueden jugarse en equipos de dos, cuatro y solo. Lo primero que notarás es que no existe un vehículo aéreo que irá soltando a los jugadores dentro del mapa. En Ring of Elysium, aparecerás directamente en un punto que elijas.

Lo que lo hace diferente

El mapa del juego es mostrado por un minuto y poco más para que todos los jugadores hagan su elección sobre dónde aparecer. Eso sí, nada es secreto y todos los puntos elegidos aparecerán en el mapa, brindándote la posibilidad de que elijas una zona o muy solitaria o muy poblada. Lo mismo para cuando juegas en equipos. La segunda diferencia que encontrarás con otros juegos es que, a la derecha del mapa, podrás elegir uno de los tres 'paquetes' disponibles de accesorios: pack para escalar, pack para planear y pack para esquiar.

Una vez terminado el tiempo de espera y seleccionado uno de los paquetes, el mapa carga y aparece mientras realiza un zoom desde lo alto hasta tu personaje, que ya estará en el lugar elegido. Te darán una pistola para comenzar, lo cual evita que te encuentres a merced de algún tipo suertudo que haya caído al lado de una mesa con armas y municiones. Así al menos podrás defenderte.

El juego tiene una oferta gráfica decente y unos movimientos que transmiten confiabilidad, mucho más si tomamos en cuenta que es gratuito. La fluidez es particularmente buena, mucho mejor de lo que PUBG fue en sus primeros días, pero quizá no mejor de lo que es PUBG ahora. Fuera de algunos problemas de carga de accesorios, el juego no presenta mayor problema o bug, sobre todo en los puntos en los que uno los esperaría como el snowboarding, el alpinismo y al planear. Estos puntos, que son bastante divertidos, están muy bien diseñados.

Además, estos cumplen un propósito: El snowboarding generalmente te permite ir ligeramente más rápido si estás en apuros por 'Ymir', la tormenta de hielo que azota a la localidad y que viene a ser la 'zona' de Ring of Elysium. Siempre y cuando encuentres una ligera empinada en el terreno para darte un buen impulso y continuar tu camino, podrás utilizar la tabla de snow. Planear también te permite hacer desplazamientos rápidos, y una buena sensación de volar. Siempre y cuando tomes altura podrás saltar y planear con la facilidad de presionar una tecla. El juego tiene infinidad de elementos inmobiliarios, como casas de varios pisos, escaleras exteriores, complejos de teleféricos y montañas muy empinadas, etc.

Los escenarios son amplios y justos. La iluminación es bastante llamativa, y en líneas generales cumple con un buen nivel de detalle aunque menos realismo por el uso de texturas menos 'granuladas' y más 'planas'. Sin embargo, se cumple con brindar esa sensación de 'resort en la nieve' y cuando el clima empeora, el tema se torna más realista y serio.

La dinámica de los vehículos es más 'rápida' que en PUBG, siendo inmediato el montarse a uno de estos como el salir del mismo con la tecla asignada. Eso sí, no te confundas por si jugaste H1Z1, ya que bajarse de un auto en Ring of Elysium parece simple y sin riesgos, pero te harás daño si este está en movimiento tal cual sucede en el juego de Bluehole.

¿Hay jugadores?

Ring of Elysium es gratuito y a pesar de no estar disponible momentáneamente en Europa, la cantidad de jugadores es lo suficiente como para asegurarte de encontrar una partida, solo o en squad, en menos de 15 segundos, siendo a veces inmediato. Eso sí, recuerda que muchos de ellos pueden estar experimentando recién las nuevas modalidades y exigencias del juego en términos de estrategia, pero muchos otros pueden ser jugadores de PUBG que no encontrarán mayor problema en exigirte estar a la par. De todas formas, la variedad de jugadores es correcta, y es seguro que en el futuro existirán más ya que el juego está siendo bien recibido por los críticos y jugadores especializados en Battle Royale.

Entonces, ¿Por qué debo probar Ring of Elysium?

Tuvimos en mente varios puntos que diferencian a este título de los otros Battle Royale que existen por ahí, pero no tuvimos dudas en elegir al mejor y al que le brinda esa personalidad que será notoria con el pasar del tiempo. No es el snowboarding, ni el alpinismo, ni el increíble sistema de clima, ni tampoco el accidentado y detallado mapa. El punto que distingue más a Ring of Elysium de otros juegos es el rescate por helicóptero.

Y es que, el desenlace de las partidas no es igual que en otros títulos, puesto que el rescate se realiza a través de un helicóptero al que hay que llegar por medio de una escalera la cual no es rápida de subir. Esto hace que muchos no tengan seguro si lo mejor es aventurarse a subir lo antes posible o rodear la zona de rescate para abatir a los que sí lo hagan. Además, el helicóptero elige un punto aleatorio de la reducida zona que resta en el final, lo que abre posibilidad de hacer una estrategia de seguimiento. El movimiento de tu personaje también está muy bien trabajado permitiéndote tomar posturas adecuadas y adaptarte bien a la complicada geografía de nieve.

Aun así, esto también llega a ser un punto fuerte, puesto que la experiencia de supervivencia en los momentos finales se eleva por encima de lo ofrecido en PUBG y Fortnite hasta ahora, al menos en términos de complejidad, puesto que ya no se trata de un simple enfrentamiento 'PvP' entre los que restan de la partida, si no del factor rescate que no esperará hasta el último minuto para que suban todos, ya que 'Ymir' congelará todo a su paso e incluso se revelarán las posiciones de los jugadores que aún no han abordado para que se maten entre ellos. Así que campear en Ring of Elysium no es la estrategia definitiva. Todo hace que estos últimos minutos sean una mezcla de ansiedad, dudas y mucha presión por el clima, el tiempo, los disparos y las posiciones reveladas. En Ring of Elysium, los finales nunca serán tiroteos a escondidas y muy meditados como ocurre en PUBG. La sensación es algo similar a lo visto en Left4Dead 2 en esos momentos finales de una campaña, cuando infinidad de Tanks llegan para acabar con las esperanzas de todos los supervivientes.

Curiosidad: El juego te preguntará sobre si estás alojado en territorio europeo antes de iniciar (Unión europea o Suiza), obligándonos a decir que 'no' para jugarlo, ya que por ahora no cuenta con servidores europeos, curioso sobre todo porque su nombre en código en fase alpha fue 'Europa'.

Conclusión

En líneas generales, Ring of Elysium es un excelente juego para ser gratis y estar en fase de acceso anticipado. Por el momento, todo contenido es gratuito y en Steam existe solo un pack (a S/.7.50) para hacerte con algunos sombreros cosméticos y la posibilidad de escribir una carta a los desarrolladores. Lo que simplifica el acceso a la comunidad a aquellos que están realmente interesados en el título y expresa la buena voluntad de los desarrolladores de escuchar a su comunidad de manera directa.

No tenemos dudas de que para aquellos que no han podido disfrutar de PUBG hasta la actualidad por su precio de S/.73.95, Ring of Elysium les cae como anillo a dedo, ya que se trata de la experiencia más similar al Battle Royale de Bluehole y se nota incluso algunas experiencias compartidas. Como analizamos en el pasado, la estrategia de PUBG puede inferirse como algo en conjunto al lado de Tencent Games, y Ring of Elysium puede, por lo menos, ser un punto de balance con la oferta del principal competidor en mente, Fortnite, el cual pronto dejará de ser una de las pocas opciones free-to-play del mercado para el género.

Zeus' Battlegrounds, el otro Battle Royale gratuito que se estrenará en Steam, PlayStation 4 y Xbox One, comenzó hoy una beta cerrada y llegará a la plataforma de Valve, tambien a modo de acceso anticipado, en pocos días.

Y tú, ¿Ya jugaste Ring of Elysium? No dejes de estar atento a nuestros próximos reviews, ya que se vienen muchos títulos en el género que seguramente darán más de un dolor de cabeza a los ya establecidos Fortnite y PUBG .