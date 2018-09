PlayStation Store: conoce la lista total de videojuegos con hasta 70% de descuento

"PlayStation Store Picks" es la próxima venta especial de la PlayStation Store. En esta oportunidad se ofrecerá un enorme catálogo que incluirá juegos de PlayStation 4, PlayStation 3 y PS Vita. Las ofertas han llegado bastante agresivas, ya que se existen descuentos de hasta 70%.

La "Promoción PlayStation Store Picks" inicia el día 12 de septiembre y terminará el 18 del mismo mes a las 8 am en todo el mundo, así que, apúrate en conseguir los mejores títulos para tu Play a precios realmente accesibles y si eres suscriptor de PlayStation Plus tendrás un 10% adicional para adquirir los juegos que quieras.

Si tienes alguna de estas consolas y en su momento no pudiste adquirir juegos como Need for Speed, Tomb Raider, Diablo III, Metal Gear Solid, Watch Dogs, entre otros grandes títulos, pues llegó el momento para que disfrutes de una vez de grandes juegos que ofrece PlayStation en su tienda digital.

Aquí una lista de los mejores juegos disponibles en la Promoción PlayStation Store Picks por consola.

PlayStation 4

- BATTLEFIELD 1

- BATTLEFIELD 1 - REVOLUTION

- BATTLEFIELD 1 & TITANFALL 2 - ULTIMATE BUNDLE

- BATTLEFIELD ANNIVERSARY BUNDLE

- DIABLO III: ETERNAL COLLECTION

- DIABLO III: RISE OF THE NECROMANCER

- EA SPORTS UFC 3 CHAMPION EDITION

- FARCRY 5 GOLD EDITION

- F1 2017

- MAFIA III

- MAFIA III DELUXE EDITION

- MARVEL VS CAPCOM: INFINITE CARACTER PASS

- MARVEL VS CAPCOM: INFINITE PREMIUM COSTUME PASS

- MEGA MAN LEGACY COLLECTION 1 & 2

- MEGA MAN LEGACY COLLECTION 2

- NEED FOR SPEED

- NEED FOR SPEED DELUXE EDITION

- NEED FOR SPEED PAYBACK

- NEED FOR SPEED PAYBACK - DELUXE EDITION

- NEED FOR SPEED RIVALS

- STREET FIGHTER V

- STREET FIGHTER V 2016 HOLIDAY BACK

- STREET FIGHTER V 2016 SUMMER COSTUME BUNDLE

- STREET FIGHTER V ARCADE EDITION

- STREET FIGHTER V CPT PREMIER PACKAGE

STREET FIGHTER V ORIGINAL CHARACTERS BATTLE COSTUME 1 PACK

- STREET FIGHTER V SEASON 1 CHARACTER PASS

- STREET FIGHTER V 2016 SEASONAL COSTUME & STAGE BUNDLE

- STREET FIGHTER V 2016 HALLOWEEN COSTUME BUNDLE

- STREET FIGHTER V ARCADE EDITION DELUXE EDITION

- STREET FIGHTER V CAPCOM PRO TOUR PASS

- STREET FIGHTER V SEASON 2 CHARACTER PASS

- THE WITCHER 3: WILD HUNT

- THE WITCHER 3: WILD HUNT - BLOOD AND WINE

- THE WITCHER 3: WILD HUNT - COMPLETE EDITION

- THE WITCHER 3: WILD HUNT - HEARTS OF STONE

- THE WITCHER 3: WILD HUNT EXPANSION PASS

PlayStation 3

- DIABLO III: REAPER OF SOULS - ULTIMATE EVIL EDITION

- F1 RACE STARS

- METAL GEAR RISING: REVENGEANCE - ULTIMATE EDITION

- METAL GEAR SOLID (PSONE CLASSIC)

- METAL GEAR SOLID 2: SONS OF LIBERTY

- METAL GEAR SOLID 3: SNAKE EATER

- METAL GEAR SOLID 4: GUNS OF THE PATRIOTS

- METAL GEAR SOLID HD COLLECTION

- NEED FOR SPEED HOT PURSUIT

- NEED FOR SPEED MOST WANTED

- RED DEAD REDEMPTION

- RED DEAD REDEMPTION: UNDEAD NIGHTMARE

- THE LEGEND OF HEROES: TRAILS OF COLD STEEL

- THE LEGEND OF HEROES: TRAILS OF COLD STEEL II

PS Vita

- FARMING SIMULATOR 16

- FARMING SIMULATOR 18

- METAL GEAR SOLID 2: SON OF LIBERTY

- METAL GEAR SOLID 3: SNAKE EATER - HD EDITION

- METAL GEAR SOLID: HD COLLECTION

- HUE

- ROGUE ACES DIGITAL

- SEVERED

- SIRALIM

- SIRALIM 2

- THE LEGEND OF HEROES: TRAILS OF GOLD STEEL

- THE LEGEND OF HEROES: TRAILS OF GOLD STEEL II

- TIME RECOIL

En este enlace puedes ver el blog oficial de PlayStation donde está la lista completa de juegos ofertados por la consola de Sony. Esta promoción va del 12 de septiembre y termina el 18 del mismo mes a las 8 de la mañana. Recuerda que debes fijarte la disponibilidad de los juegos en el store de tu región.