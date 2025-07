Un nuevo operativo migratorio se ha llevado a cabo en el estado de Alabama, en Estados Unidos. Esta vez, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) fue a un sitio de construcción, donde se han arrestado a más de 30 indocumentados que se encontraban en horario laboral.

En las redes sociales, circuló un vídeo que muestra a dos trabajadores de la obra intentando esconderse de los agentes federales en el techo de una casa a medio construir, con el fin de evitar su inminente detención. El momento se hizo viral por el riesgo que corrieron el hombre, de Guatemala, y la mujer, de Honduras.

¿Qué pasó durante la redada en Alabama, EE. UU.?

''No te bajes wey'', se escucha decir a Jorge Estrada, uno de los inmigrantes que se encontraba en la redada, a otro trabajador guatemalteco que estaba en el techo de la construcción, Francisco Chibacal. La otra persona arriba es Erika Reyes, mujer hondureña.

Ambos pasaron aproximadamente dos horas en el techo. Los agentes migratorios rodearon a los extranjeros ''ilegales'', y no pudieron arrestar a Estrada, quien también estaba en el techo, por ser ciudadano, nacido en Texas. ''Enséñenme la orden de arresto'', les decía el hombre.

¿Quiénes fueron detenidos por ICE?

Como resultado de la operación contra los inmigrantes, ICE detuvo a aproximadamente 35 personas sin documentos. Varias personas tenían permisos de trabajo para poder realizar sus labores de forma legal en Estados Unidos, y se sabe que ahora estarían en un centro de detención migratorio.

La redada comenzó alrededor de las 11 a.m., en el caluroso clima. Desde arriba, Chibacal le pedía a su amigo que le proporcionara agua, pues ya no resistía el calor. La policía no le permitió a Estrada que lo asista. Finalmente, los bomberos llegaron al lugar y ambos inmigrantes que estaban en el techo fueron arrestados.

