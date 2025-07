¿Qué papel juegan los inmigrantes en Estados Unidos y por qué son tan importantes para el progreso del país?

La administración de Donald Trump puso en evidencia sus intenciones de "liberar" a Estados Unidos de los inmigrantes indocumentados. Tras arduas campañas migratorias, redadas y deportaciones, el actual Gobierno logró deportar a miles de latinos a sus países de origen o incluso a terceros como El Salvador y Sudán del Sur. Estas expulsiones son criticadas por la comunidad internacional y organizaciones a favor de los derechos humanos, quienes despiertan su preocupación sobre una notable persecución de migrantes, los cuales son separados de sus familias sin a veces tener un sustento válido.

En ese sentido, la especialista en temas migratorios y protección internacional Maholy Sánchez, a través de la organización Veneactiva, resalta el papel de la comunidad migrante en Estados Unidos y cuál es el aporte que brindan al país.

El papel de los inmigrantes en Estados Unidos: ¿por qué es importante mantener la diversidad?

Cada año, miles de personas migran de sus países de origen a otros en busca de mejores oportunidades para estudiar, trabajar o vivir. Según datos de la División de Población del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales (DESA), en 2024, se determinó que la cantidad de personas en el mundo que migraron fue de aproximadamente 304 millones. En el caso de Estados Unidos, Maholy Sánchez explica que "como todo su flujo migratorio, este, no solamente es el aporte del inmigrante, es también este lo que el país te otorga y las oportunidades que se presentan".

Asimismo, asevera que el país norteamericano es un ambiente donde se podía establecer un libre desarrollo de las personas, por su "mercantilización mucho más fluida" y un "proceso de integración medianamente más rápido", esto debido a las dinámicas laborales y sociales en la región.

La mano de obra inmigrante, especialmente en Estados Unidos, suele ser muy recurrente por la eficacia que esta simboliza durante labores específicas, "ya sean en temas de servicios, manos de obra, temas también de profesionalización y, sobre todo, también en temas de emprendimientos y formalizaciones de empresas".

Bajo este sentido de diversidad en una nación, Sánchez resalta que "la búsqueda de soluciones desde diferentes miradas en todos los países, contribuye justamente a la perfección de varios procedimientos", lo cual se puede aprovechar para impulsar el progreso de una región tanto a nivel económico, cultural, educativo, entre otros, ya que los beneficios son recíprocos.

La criminalización de la inmigración y sus efectos dañinos en la sociedad

El proceso migratorio de millones de personas que abandonan sus respectivos países suele estar acompañado de la criminalización y xenofobia con respecto a su nacionalidad. Esta también aumenta de acuerdo al contexto y al manejo de la información de determinados medios de comunicación, como, por ejemplo, la relación que se le otorga a los inmigrantes venezolanos con la organización criminal del Tren de Aragua o a los mexicanos con la del Cartel de Sinaloa.

Para Maholy, "es una tristeza que hoy en día simplemente se esté focalizando la información solamente en aportes negativos cuando hemos visto noticias de justamente tanto migrantes como hijos de migrantes que han servido incluso en las fuerzas armadas del país, que han puesto su vida en riesgo justamente por la defensa de un país, que hoy en día este está dividiendo familias y que, justamente o no, individualiza responsabilidades en temas de conductas que ellos no quieran aceptar y que están en su derecho de no hacerlo".