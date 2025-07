¿ICE no te deportará? Estas 8 palabras pueden protegerte ante agentes migratorios en Estados Unidos

Las deportaciones de ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas) en Estados Unidos han experimentado un aumento notable en los últimos años, generando una preocupación creciente entre miles de inmigrantes indocumentados. Sin embargo, expertos en migración subrayan que existe una estrategia simple pero poderosa: ocho palabras clave que pueden ser decisivas para detener un interrogatorio y proteger tus derechos, evitando así una mayor vulnerabilidad ante las autoridades.

Si bien puede parecer una cuestión sencilla, la protección ante los agentes de ICE va mucho más allá de aspectos puramente técnicos. Es crucial que los inmigrantes conozcan a fondo sus derechos y dominen las frases precisas que les permitirán evitar compromisos involuntarios. Por ello, familiarizarse con estas herramientas legales no es solo recomendable, sino indispensable.

¿Qué palabras puedo decir ante agentes de ICE?

Para protegerte de agentes de ICE, la claridad y la inmediatez son tus mejores aliados. La frase clave, "I am exercising my right to remain silent" (estoy ejerciendo mi derecho a guardar silencio), es el primer paso y el más eficaz para frenar cualquier interrogatorio en seco.

Además de ejercer tu derecho a guardar silencio, abogados de inmigración recomiendan otras declaraciones vitales que pueden servir como una protección crucial en momentos de alta presión al interactuar con ICE.

"I do not want to answer any questions" (No quiero contestar ninguna pregunta).

"I want to speak to a lawyer" (Quiero hablar con un abogado).

"I do not consent to your entry" (No doy mi consentimiento para que entren).

"Am I free to leave?" (¿Tengo derecho a irme?).

Estas frases son vitales si agentes de ICE se presentan en tu hogar. Sin embargo, hay algo crucial que siempre debes recordar: solo debes permitirles el acceso si presentan una orden judicial (warrant) firmada por un juez.

¿ICE está deportando muchos inmigrantes?

Las deportaciones por parte del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) han experimentado un alarmante aumento en los últimos años. Solo en 2024, la agencia deportó a más de 271.000 inmigrantes, una cifra que no solo es significativa, sino que también supera el récord de deportaciones establecido durante la administración de Donald Trump en 2019.

A pesar del notable aumento en las cifras, las deportaciones de ICE aún se encuentran por debajo del ambicioso objetivo que ha planteado el presidente Donald Trump y de las deportaciones masivas que prometió durante su campaña presidencial en Estados Unidos.

¿Cuál es la función de ICE en Estados Unidos?

ICE es una agencia que forma parte del gobierno de Estados Unidos y tiene como principal función garantizar que se cumplan las leyes de inmigración a través de redadas, arrestos y deportaciones. Además, desempeña un gran papel en la lucha contra el crimen organizado.

El impacto de ICE en la vida de los inmigrantes es profundo y significativo. Su rol va mucho más allá de lo meramente migratorio, ya que esta agencia influye directamente en la política interna de Estados Unidos y se consolida como un actor clave en las estrategias de seguridad nacional y control de fronteras del país.