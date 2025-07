Inmigrantes en EEUU reciben buenas noticias: la ciudad de California que brindará apoyo a familias afectadas por las redadas de ICE

En un giro esperanzador para inmigrantes en Estados Unidos, una ciudad de California ha dado un paso importante. Esta localidad, con una mayoritaria población latina, ha decidido brindar apoyo a familias afectadas por las redadas de ICE. La iniciativa busca ofrecer un salvavidas a quienes han sido impactados por las operaciones migratorias.

Esta medida innovadora surge en un momento de creciente preocupación para muchas personas en el país. El compromiso de la ciudad de California con sus residentes inmigrantes es un claro mensaje de solidaridad. El apoyo a familias afectadas por las redadas de ICE demuestra una postura protectora frente a las acciones de control migratorio.

¿Cuál es la ciudad que ayudará a familias de inmigrantes deportados por ICE?

La ciudad que brindará apoyo a familias afectadas por las redadas de ICE es Montebello, California. Esta localidad se ubica a unos 16 kilómetros al sureste del centro de Los Ángeles y se distingue por tener una población mayoritariamente hispana.

Según datos demográficos, más del 80% de sus residentes son latinos, sumando 47.906 de un total de 59,819 habitantes. El alcalde Salvador Meléndez destacó la importancia de la estabilidad y dignidad para estas familias trabajadoras, sin importar su estatus migratorio.

¿En qué consiste este apoyo de El Ayuntamiento de Montebello?

El Ayuntamiento de Montebello aprobó por unanimidad un fondo de US$100.000 para el nuevo Programa de Servicios Humanitarios. Esta iniciativa local busca brindar apoyo directo a las familias afectadas por las redadas de inmigración.

El programa ofrecerá talleres sobre derechos legales y servicios de gestión, con todas las solicitudes tratadas con estricta confidencialidad. Además, la ciudad se ha comprometido a distribuir "tarjetas rojas" gratuitamente para que los residentes conozcan sus derechos y sepan cómo actuar ante un encuentro con agentes del ICE.

¿Montebello colabora con las redadas de ICE?

No, la ciudad de Montebello no colabora con las redadas de ICE. Tanto la ciudad como el Departamento de Policía de Montebello han afirmado que no participan, ni colaboran, ni asisten en operativos de control migratorio.

En un comunicado, indicaron que no alojan a personas detenidas por ICE ni trabajan con agencias federales de inmigración. A pesar de su obligación de cumplir con las leyes estatales y federales, Montebello mantiene su compromiso de actuar con transparencia, equidad y respeto por los derechos de todas las personas.

¡Sigue a Alerta Latina USA en WhatsApp! Únete al canal de La República desde tu celular y recibe las noticias más importantes de EE. UU. en tiempo real.