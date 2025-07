ICE y su polémica medida contra inmigrantes de California: agentes operan con vehículos sin identificación ni uniformes

Debido a las políticas migratorias de Donald Trump fortalecidas en su segundo gobierno, agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) realizan numerosas redadas para atrapar a inmigrantes indocumentados que residen en el territorio estadounidense. Sin embargo, han surgido diversas controversias por las estrategias usadas en sus operativos.

Frente a ello, Andy Mills, jefe de policía de Palm Springs, en California, confirmó esta semana que diversos agentes de ICE realizaron operaciones en la ciudad usando vehículos sin identificación y sin uniforme.

Agentes de ICE realizan operativos sin uniformes en California, según jefe de policía

El 30 de junio, a través de Facebook, el jefe Mills reconoció que varias personas se habían presentado como agentes federales y detenían ciudadanos de Palm Springs. Lo que generó incertidumbre fue que ninguno de ellos llevara el uniforme característico de ICE ni alguna identificación que los acredite.

"Tengo conocimiento de que personas sin uniforme se hicieron pasar por agentes federales y detuvieron a personas en Palm Springs. Consultamos con varias agencias federales, quienes negaron tener agentes en Palm Springs", declaró Mills.

ICE confirma redadas en Palm Springs, California

Tras realizar numerosas llamadas telefónicas a agencias federales, Andy Mills logró contactarse con un superviso de ICE, quien le confirmó que tenían un equipo trabajando en Palm Springs.

"Los vehículos utilizados no tenían ninguna identificación externa que los identificara como agentes del orden. Al no llevar uniforme ni identificación, la identidad de la agencia no estaba clara", explicó el jefe de policía.

¿Cómo reaccionar ante una detención de agentes de ICE no identificados?

Frente a ello, Mills recomendó a los residentes de Palm Springs que, en caso de ser abordados o detenidos por personas que afirman ser agentes de ICE pero se encuentren en vehículos sin identificación, sin uniforme ni credenciales, contacten al 911 para que los oficiales se desplacen a verificar su identidad.

Además, aseguró que aquellos agentes confirmados podrán continuar con sus tareas, mientras que quienes finjan ser agentes serán detenidos. El jefe de policía también subrayó que los ciudadanos no deben escapar, huir ni oponerse a los agentes federales durante su labor, destacando que "la violencia contra las fuerzas del orden no es tolerable".

