Robin Westman es señalado como el principal sospechoso del tiroteo en una iglesia en Minneapolis. | Foto: Composición LR / Twitter / AFP

El miércoles 27 de agosto, Robin Westman fue identificado como el principal sospechoso del tiroteo en una iglesia católica en EE.UU. Pese a que la policía aún no lo confirma, la periodista Karol Markowicz, de Fox News, publicó una foto del hombre en su cuenta de X (antes Twitter) asegurando su participación en el hecho.

Asimismo, usuarios encontraron un video que Westman habría subido horas antes de la tragedia. En este, mostraba sus armas con frases pintadas, así como un cuaderno que sería un esquema de su plan. La policía de Minneapolis confirmó el deceso del autor del tiroteo al asegurar que atentó contra su vida luego del hecho.

¿Quién es Robin Westman sospechoso del tiroteo en iglesia católica en Minneapolis?

El jefe de la policía de Minneapolis, Brian O'Hara, declaró en una rueda de prensa que se trataba de un solo autor responsable del tiroteo en la escuela e iglesia católica Annunciation, ocurrido en la mañana del 27 de agosto. Asimismo, confirmó que el sujeto tenía 23 años y que no encontraron historial criminal alguno que lo vincule. Por último, dijo que el sospechoso se habría quitado la vida tras el crimen, donde murieron 2 niñas, de 10 y 8 años.

El sospechoso tenía 23 años y era una persona trans, conocido antes como Robert Westman. Según una periodista de Univisión, habría solicitado su cambio de identidad en el 2017, aprobando el nuevo nombre. Usuarios en redes comenzaron a buscar en sus perfiles de redes sociales, encontrando que su cuenta de Instagram ha sido cerrada por la plataforma, aunque ya hay más fotos circulando por internet.

Robin Westman dejó mensajes y señales antes del tiroteo en EE.UU. Foto: The Rob Donnell Show

Parece que Robin Westman dejaba señales antes de perpetrar el tiroteo. Foto: @robinw1312

El video que Westman habría subido horas antes del tiroteo

En la búsqueda de más información sobre Westman, usuarios encontraron un canal de YouTube que estaría vinculado al sospechoso. La cuenta con el nombre "robinw1213" subió un aterrador video tan solo unas horas antes del tiroteo en la iglesia católica. Quien está grabando muestra un cuaderno con varias hojas escritas a mano, lo que parece ser una manifiesto de su forma de pensar.

Robin Westman habría planeado el tiroteo en la iglesia con un esquema. Foto: @Shabbosgoy/X

Asimismo, aparecen dos armas de fuego que tienen escritas frases como: "Matar a Donald Trump", "Por los niños" y más frases en ruso, que Markowicz tradujo como: "Soy un terrorista" y "At*** contra tu propia vida". Aparte de este video, usuarios encontraron otro metraje en el que aparece el plano de una iglesia, que mostraría un plan del tiroteo.

Las autoridades locales no han confirmado ni la identidad del autor ni que estos videos que circulan en las redes sociales estén ligados al hecho. Lo único que la Policía de Minneapolis confirmó es que el culpable usó una escopeta para disparar desde las ventanas de la iglesia, donde dos niñas perdieron la vida y unas 17 personas se encuentran heridas, 14 de ellas son niños.