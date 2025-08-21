HOYSuscripcion LR Focus

Marco Rubio suspende desde el 21 de agosto la emisión de visas laborales para conductores inmigrantes en EE.UU.

El anuncio se debe al creciente número de conductores extranjeros, que Rubio considera un peligro para la vida de los estadounidenses en las carreteras.

El Secretario de Estado confirmó via Twitter que, a partir de hoy, ya no se emitirán las licencias comerciales.
El Secretario de Estado confirmó via Twitter que, a partir de hoy, ya no se emitirán las licencias comerciales. | Foto: Composición LR

El secretario de Estado, Marco Rubio, anunció que, a partir de hoy, se pausó la emisión de las visas laborales a los conductores de camiones comerciales en todo EE.UU. En un anuncio que hizo por redes sociales, el político comentó que busca cuidar la seguridad de los estadounidenses, alegando que los extranjeros al volante son un peligro.

"El creciente número de conductores extranjeros que conducen grandes camiones con remolque en las carreteras estadounidenses está poniendo en peligro las vidas estadounidenses", publicó Marco Rubio en su cuenta oficial de X (antes Twitter). Asimismo, hizo hincapié en que los puestos laborales de los estadounidenses serán correctamente resguardados.

PUEDES VER: ¿Qué es el 'Proyecto Regreso a Casa'? USCIS impulsa programa de autodeportación en EEUU

El inicio de las tensiones para los camioneros extranjeros

La tensión en torno a las visas laborales a los conductores inició en los primeros días de agosto. Harjinder Singh protagonizó un fatal accidente de tránsito que terminó con la vida de tres personas que iban en una minivan en Florida. Las investigaciones encontraron que el status migratorio del hombre, originario de India, no era el adecuado, pero que obtuvo la licencia en California, uno de los estados donde se pueden conseguir.

La licencia de conducir comercial (CDL, por sus siglas en inglés) les permite a los conductores que las tienen conducir por las rutas comerciales de Estadios Unidos. Con ella, podrán manejar camiones pesados y hasta autobuses, dependiendo de la clase que se elija. Por mucho tiempo, fue una alternativa para los inmigrantes que aún no regularizaban sus papeles pudieran tener un trabajo legítimo.

Así fue el anuncio que el Secretario de Estado, Marco Rubio, usó para anunciar la nueva medida. Foto: Twitter.

Así fue el anuncio que el Secretario de Estado, Marco Rubio, usó para anunciar la nueva medida. Foto: Twitter.

PUEDES VER: USCIS advierte que inmigrantes recibirán sanciones graves si falsifican información para obtener la ciudadanía americana en EEUU

Otras medidas que el gobierno de Trump en contra de los camioneros extranjeros

Esta no es la primera vez que se enfocan en el sector en Estados Unidos. En junio, una orden ejecutiva firmada por el presidente Donald Trump entró en vigencia: todos los camioneros deberán hablar inglés para continuar con sus labores. En ese momento, también se ejecutó la medida buscando garantizar la seguridad en las vías.

Por otro lado, la Asociación Estadounidense de Camioneros (ATA por sus siglas en inglés) estima que aproximadamente el 16% de los camioneros activos tiene origen latino. Asimismo, en el 2022 publicaron que existía una escasez de conductores, comentando que necesitaban por lo menos 80 mil conductores más para mantener el comercio estadounidense.

Lo más visto
