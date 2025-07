Carlos González, un ciudadano mexicano con visa de turista, fue arrestado por ICE en Florida, pero no es indocumentado. | Composición LR

Un ciudadano mexicano viajó a Estados Unidos con una visa de turista para visitar a su familia. Sin embargo, fue arrestado por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) por cometer un error al conducir en Florida el último 7 de julio.

Ahora, Carlos Martín González se encuentra encarcelado en la prisión para inmigrantes ''Alligator Alcatraz'', a pesar de que su estatus no es de indocumentado. Su hermano, Óscar Alejandro Gónzalez, también está encarcelado con él y no les ´permiten ver a su padre.

Su hermano, Óscar Alejandro, tiene el permiso de permanencia en EE. UU. vencido, pero está casado con una estadounidense.

¿Quién es Carlos González y por qué fue arrestado por ICE?

El mexicano Carlos González, de 26 años, fue detenido tras una parada de tráfico hecha por la Patrulla de Carreteras de Florida. Durante el incidente, la policía le comunicó al hombre que su vehículo no tenía un registro válido.

Esta infracción de tránsito (administrativa) no constituye un delito penal, pero fue suficiente para que envíen a González al centro de detención migratoria. Aún no se le ha asignado un número de expediente por el caso, por lo cual el Consulado de México en Orlando no puede intervenir.

Su hermano Óscar Alejandro González también está en Alligator Alcatraz

El hermano de Carlos, Óscar Alejandro, tiene 30 años y está casado con una estadounidense. Sin embargo, las protecciones especiales de las cuales goza no fueron suficientes para evitar ser arrestado también.

El padre de los mexicanos llegó a Estados Unidos para poder verlos el 10 de julio, pero le negaron la entrada. “No entendemos por qué lo tratan como a un inmigrante indocumentado. Tiene visa vigente, entró de forma legal. ¿Por qué encerrarlo en un centro como ese?”, declaró.

