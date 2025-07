A pesar de no haber evidencias de un complot, se le imputan cargos por hacer amenazas. Foto: composición LR/EFE/Telemundo

Un hombre de 37 años fue arrestado el miércoles 9 de julio en Rhode Island después de que el FBI lo identificara como el autor de una amenaza de muerte publicada en la red social Truth Social. En la publicación, Carl D. Montague, quien ahora enfrenta cargos por amenazar al expresidente Donald Trump, a la fiscal general Pam Bondi y al asesor de la Casa Blanca Stephen Miller, expresó intenciones violentas.

Montague fue detenido sin resistencia y ya se presentó ante la justicia federal. El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha confirmado que el hombre enfrenta múltiples cargos, incluidos los de hacer amenazas contra un expresidente, amenazas interestatales y amenazas de agresión o asesinato a funcionarios públicos. Durante su interrogatorio, Montague admitió que había hecho la publicación mientras estaba bajo los efectos de la marihuana y mostró arrepentimiento por sus acciones.

Una publicación en Truth Social desató la investigación

Según la acusación presentada por la fiscal Sara Miron Bloom, el sujeto escribió el 27 de junio de 2025 una amenaza explícita en Truth Social, en la que mencionaba directamente a Donald Trump, Pam Bondi y Stephen Miller. El mensaje amenazaba al presidente y a los dos funcionarios con atentar contra sus vidas y que les dispararía en la cabeza.

El texto decía: "Es una pena que no puedas llegar a ver el final de tu p**o mandato, porque voy a asegurarme de poner una bala en medio de tu p**a cabeza, pedazo de m****a. Tú, Pam Bondi, Stephen Miller de m****a, todos ustedes van a recibir un p**o b****o en la cabeza".

Las autoridades rastrearon la cuenta utilizada y dieron con su paradero en una residencia de Providence. Allí, el FBI lo interrogó y Carl reconoció haber escrito el mensaje, alegando que estaba molesto con la política actual en Estados Unidos y que recurrió a esa red social para descargar su frustración. Afirmó no tener armas ni haber hecho planes para ejecutar el ataque, y aseguró haber eliminado su cuenta tras la publicación.

El sujeto, Carl D. Montague, no tenía un plan

Aunque no se encontraron pruebas de un complot ni de intención real de ejecutar el ataque, el FBI consideró que había causa probable para imputarlo. La ley federal estadounidense permite procesar amenazas creíbles, incluso si no hay capacidad logística para llevarlas a cabo. Las autoridades también confirmaron que Montague no podía identificar plenamente a Pam Bondi, lo que sugiere un acto impulsivo.

El caso está siendo llevado por la fiscal federal adjunta Dulce Donovan y la jueza Amy E. Moses, del Tribunal de Distrito de EE.UU. en Rhode Island. El acusado se mantiene bajo custodia mientras avanza el proceso judicial. “El acusado se presume inocente hasta que se demuestre su culpabilidad”, señaló en un comunicado la Oficina del Fiscal Federal. La investigación continúa bajo la dirección del FBI, el Servicio Secreto y la Policía de Providence.