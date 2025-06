¿'Alligator Alcatraz' en peligro de no construirse? Presentan demanda contra nuevo centro de detención de inmigrantes en Florida

Dos organizaciones ambientalistas demandaron a las autoridades federales, estatales y del condado de Miami-Dade por la edificación de un centro de detención de inmigrantes en los Everglades, apodado como "Alligator Alcatraz", alegando que el plan para esta instalación no cumplió con los procedimientos de revisión ambiental ni con los periodos de consulta pública requeridos.

La ubicación de este proyecto es predominantemente un humedal, junto a la Reserva Nacional Big Cypress. Este ecosistema es un hábitat fundamental para especies en peligro, como la pantera de Florida, grupos ambientalistas manifestaron su preocupación por las repercusiones de la obra en el ecosistema de los Everglades.

Demanda contra 'Alligator Alcatraz' en Florida

Friends of the Everglades y el Center for Biological Diversity formalizaron la demanda ante un tribunal federal. Ambas organizaciones resaltan la presunta omisión de evaluaciones ambientales y la ausencia de un proceso de participación ciudadana adecuado en el desarrollo de "Alligator Alcatraz".

El fiscal general James Uthmeier describe el lugar como un "aeropuerto prácticamente abandonado justo en el medio de los Everglades". La singularidad del lugar, con su densa vegetación y fauna salvaje, genera debate sobre la construcción de la instalación, diseñada para albergar a mil "extranjeros criminales" y podría operar en julio.

Ron DeSantis propone otro centro de detención en Florida

En paralelo a la discusión sobre "Alligator Alcatraz", el gobernador de Florida, Ron DeSantis, ha indicado otro sitio potencial para una nueva instalación de detención de inmigrantes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE): el Centro de Entrenamiento Conjunto Camp Blanding.

Esta propuesta forma parte de un esquema de la División de Manejo de Emergencias de Florida para establecer más centros de detención en todo el estado. Camp Blanding, una base de entrenamiento de la Guardia Nacional de Florida, posee la infraestructura necesaria, que incluye campos de tiro e instalaciones educativas.