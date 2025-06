Barron Trump, el menor de los hijos de Donald Trump, es el que más gana con 19 años: ¿cuál es su negocio?

Barron Trump está a cargo del World Liberty Financial, una empresa de criptomonedas. | HELLO!

Barron Trump (19), el hijo más joven de Donald Trump, ha hecho una aparición más que importante en el mundo empresarial. De acuerdo con la revista Forbes, el joven habría ganado alrededor de 40 millones de dólares en tan solo nueve meses debido a su participación en el World Liberty Financial, una empresa de criptomonedas fundada por su familia en 2024.

"Tiene mucho conocimiento de esto. Es un joven chico, pero menciona su 'wallet', posee aproximadamente cuatro wallets… y yo le decía: "¿Qué es un wallet?", preguntó el presidente de Estados Unidos, quien se inundó de elogios hacia su hijo durante la presentación del proyecto.

World Liberty Financial, la empresa con la que Barron Trump ha logrado obtener una fortuna

World Liberty Financial, que fusiona el uso de criptomonedas y contratos inteligentes para brindar una opción distinta al sistema financiero convencional, rápidamente captó la atención de inversores de alto perfil y consiguió establecerse como uno de los proyectos 'blockchain' más lucrativos del año.

Durante sus primeros nueve meses, la empresa habría producido ganancias que superaban los 1.000 millones de dólares, de acuerdo con los datos revelados por 'Forbes' y medios de Estados Unidos como 'Vanity Fair'.

Los hijos de mayor edad de Trump tuvieron pequeñas participaciones en la torre de su padre en Las Vegas y posteriormente en su hotel en Washington D. C., sin embargo, nada de esto produjo tanto capital como la euforia de las criptomonedas. Esa acción proporcionó a Barron Trump un ingreso de lujo al negocio de la familia.

¿Cuánto dinero ha invertido hasta ahora World Liberty Financial?

World Liberty Financial ha venido al menos US$ 550 millones en tokens, y todo lo que excedió los US$ 30 millones iniciales parece haber sido distribuido directamente a los dueños. Por esta razón, Barron Trump y sus hermanos mayores podrían haber obtenido cada uno US$ 39 millones antes de pagar impuestos.

Sin embargo, existe una complicación. En enero de 2025, la familia Trump vendió una porción de la compañía, hecho que se produjo tras la fecha límite para la última declaración financiera. De acuerdo con la fecha en que se realizó esa venta y el monto acordado, los ingresos para Barron y sus hermanos podrían haber variado.

¿Qué más se sabe sobre Barron Trump, el hijo menor de Donald Trump?

Aparte del mundo digital, Barron Trump recientemente se ha incorporado al consejo consultivo de Trump, Fulcher & Roxburgh Capital Inc., una compañía experta en bienes raíces de lujo. Fuentes próximas a la empresa sostienen que, a pesar de su juventud, Barron ha demostrado tener "una perspectiva estratégica y clara, particularmente en mercados en desarrollo y en el uso de tecnologías para mejorar la administración de activos".

Igualmente, el reporte financiero del World Liberty Financial, un tipo de reporte técnico con el sello de Trump, designó a Barron como "embajador de la Web3", un título similar al que obtuvieron Don Jr. y Eric Trump. También aparecen en la página web como cofundadores, junto con otras cuatro personas.

