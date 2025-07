Los funerales siempre han sido momentos y espacios marcados por la tristeza, el silencio y el recogimiento. Tradicionalmente, estos actos han estado rodeados de solemnidad, como una forma de rendir respeto y acompañar a los deudos en su dolor. Sin embargo, en los últimos años, muchas personas han optado por despedidas distintas, más personales y emotivas.

Este fue el caso de una joven peruana, que decidió homenajear a su pareja fallecida de una manera poco convencional, bailando reggaetón junto a una imagen de cartón en tamaño real de su esposo al lado de su féretro.

Peruana se despide de su pareja fallecida bailando reggaetón en funeral

La mujer, vestida de negro, comenzó a mover sus caderas al ritmo del reggaetón, mientras los cantantes la acompañaban con su música. Los asistentes, sorprendidos, no dudaron en grabar el momento, que rápidamente se volvió viral en las redes sociales, lo que generó todo tipo de reacciones. No pasó mucho tiempo antes de que otros también se sumaran al baile, acercándose al féretro y uniéndose a la esposa en una despedida única y llena de emoción.

El video, subido por la cuenta de TikTok CangridelCallao, no tardó en llenarse de comentarios. Los usuarios, con su humor característico, dejaron bromas como: "En mis tiempos se le lloraba", "No perdonó nada", "Animadora de velorios", "Cuando me vaya, no pido que lloren, pero tampoco se pasen de alegres" y hasta "Un poco más y lo sacan a bailar".