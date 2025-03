Captan a can celebrando los carnavales en Cajamarca y usuarios bromean: “La está pasando 'perrón'”

Los carnavales en Cajamarca siempre dejan momentos memorables, y este año un perrito se robó el show al disfrutar de la celebración junto a los asistentes. En medio de la algarabía, el can fue visto completamente integrado a la fiesta, rodeado de música, baile y mucha pintura, lo que desató la ternura y las risas de los usuarios en redes sociales. Su entusiasmo por la festividad no pasó desapercibido y rápidamente se volvió viral en TikTok.

Captan a can celebrando los carnavales en Cajamarca

En un video compartido en la plataforma, un usuario captó el instante en el que un hombre, en plena celebración, levantó al perrito con emoción, como si fuera parte fundamental de la fiesta. Para completar el momento, el hombre incluso le colocó un par de lentes al can, dándole un toque aún más divertido a la escena.

Mientras tanto, a su alrededor, las personas seguían bailando y disfrutando del evento con los rostros y cuerpos cubiertos de pintura. El clip muestra cómo el perrito, lejos de parecer incómodo, parece disfrutar de la atención y la energía del ambiente. A medida que su dueño lo alzaba, la música seguía sonando y todos a su alrededor continuaban con la celebración.

Usuarios compartieron sus reacciones

El peculiar momento fue recibido con gran entusiasmo en redes sociales, donde los usuarios no tardaron en reaccionar con comentarios llenos de humor y cariño hacia el tierno protagonista. "La está pasando 'perrón'", comentó un usuario, haciendo un juego de palabras con la famosa canción y la divertida escena.

Otros destacaron la preocupación del hombre por el perrito: "Y hasta le puso sus lentes para proteger sus ojos", resaltando el gesto de cuidado en medio de la algarabía. Las bromas y ocurrencias no tardaron en inundar la publicación. "Hasta el perrito tiene más vida social que yo", "Lo queremos, señor que saca a su perrito a los carnavales", "Hasta el perro fue y yo no", escribieron algunos internautas. Otro usuario, encantado con la escena, bautizó al can como "El perrito carnavalero", confirmando que en Cajamarca, nadie se queda fuera de la fiesta, ni siquiera los amigos de cuatro patas.