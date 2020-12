Una de las fechas más esperadas en el año (y acaso mejor celebradas) es la Navidad. Familia, regalos, chocolate caliente. Esta festividad de diciembre ya está a la vuelta de la esquina y nunca sobran los mensajes y frases de cariño para enviar en un día tan importante.

¿Qué es la Navidad?

La Navidad es una festividad religiosa en la que se conmemora el nacimiento de Jesucrito (la Nochebuena) el 25 de diciembre. El significado de esta fiesta responde a manifestaciones de ciertos valores humanos como la unión, la paz, el amor, la solidaridad y la esperanza, según las creencias religiosas del cristianismo.

Las mejores frases de Navidad 2020

Te presentamos una lista con las mejores frases de Navidad para que puedas enviarlas a tus seres queridos en esta fecha de diciembre.

- Deseo que cada día sepas apreciar lo bella que es la vida, como en la Navidad.

- La Navidad no se trata de abrir regalos, se trata de abrir nuestro corazón.

- Que la estrella de Belén te ilumine en esta Navidad y que cada día del Nuevo año la bendición del Señor te guarde a ti y a tus familiares.

- Las frases más bonitas salen del corazón, este año te deseo todo lo bonito que te pueda ocurrir, ¡Feliz Navidad!

- No te olvides de cerrar los ojos y pedirme como regalo esta Navidad.

- La Navidad se pinta del color de tus emociones más profundas.

- En esta Navidad espero que te protejan cuatro ángeles: Salud, amor, suerte y tranquilidad. Pero si necesitas otro ángel, acuérdate de mí que soy la Amistad. ¡Feliz Navidad!

- La Navidad se vive en familia, se canta en conjunto y se celebra con todos.

- Conforme pasan los años, nuestras prioridades van cambiando a excepción de una: que seamos felices. Yo les deseo Feliz Navidad y Próspero Año Nuevo 2020.

- Ni ropa ni joyas ni regalos caros, esta Navidad te deseo a ti.

- La Navidad es ese dulce espacio donde los recuerdos, los abrazos y las risas imperan radiantes.

- Que la Navidad nos llene de inspiración duradera para alcanzar todos nuestros proyectos y sentirnos realizados.

Frases navideñas para niños

- Que esta Navidad, la magia sea tu mejor ropa, tu sonrisa el mejor regalo y tu felicidad su mejor deseo.

- No existen limitaciones para nuestros sueños, basta creer.

- La Navidad reside en uno mismo, en los sentimientos de amor, paz y esperanza.

- La Navidad no se trata de abrir regalos, se trata de abrir nuestro corazón a los demás.

- Que las campanas suenen y alegren los corazones de todo el mundo.

Frases de Navidad en pandemia

Si bien la pandemia ha traído tragedias a muchas familias, todavía quedan motivos para celebrar la Navidad con esperanzas de que el próximo año sea uno mejor. Aquí algunas frases de Navidad para esta pandemia.

- ¡Feliz Navidad! No te preocupes, me lavé las manos antes de enviarte este mensaje.

- Este año el mejor deseo es salud. Y claro, los regalos.

- Coloca tu mano derecha sobre tu hombro izquierdo y tu mano izquierda sobre tu hombro derecho.

- Acabas de recibir un abrazo a distancia. ¡Feliz Navidad!

- Ojalá que en esta Navidad te pase algo bonito que te haga sentir que el año valió la pena.

- Este año estás ausente en nuestra mesa, pero tu lugar está ocupado en nuestros corazones. ¡Feliz Navidad!.

- No olvides a los que se fueron, mantenlos en tu corazón como a ellos les gustaría esta Navidad.

- Que el coronavirus no te impida celebrar como siempre la Navidad... en el sofá y en pijama.

- Que este año encuentres felicidad, salud, amor y dinero. Lo que no encuentres, búscalo en Google.

Frases de agradecimiento para clientes por Navidad

- La buena voluntad de nuestros clientes es la base de nuestro éxito. Es un verdadero placer, en esta época de fiestas, decirle gracias. Le deseamos un año lleno de felicidad y prosperidad.

- Usted es una de nuestras razones de celebración en estas fiestas. ¡Feliz Navidad!

- En el final de este año, con agradecimiento hacemos una pausa para desearle unas felices y cálidas fiestas.

- Toda nuestra empresa se une para enviarle felicitaciones en esta época, con nuestros mejores deseos para el año nuevo.

- No hay momento más adecuado para decir gracias y desearle unas felices fiestas y un año nuevo lleno de salud, felicidad y prosperidad.

- Cada día es una nueva oportunidad de entregar lo mejor de nosotros.

Frases de Navidad en inglés

- I wish you a Merry Christmas and a Happy New Year.

- I wish you a prosperous New Year.

- May your Christmas be wrapped in happiness and tied with love.

- Best wishes for a Happy New Year filled with health, happiness and success.

Imágenes de Navidad con frases originales y divertidas

Imagen de Navidad 2020. Foto: Pinterest