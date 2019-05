YouTube viral: Perro reacciona violentamente porque sus dueños no lo alimentan [VIDEO]

Un reciente video que se ha vuelto viral en YouTube ha dejado a miles de usuarios asombrados, pues muestra a un pequeño perro teniendo una violenta reacción porque sus dueños no lo había alimentado durante varias horas. El clip se volvio en varias redes sociales donde la mayoría de los internautas mostraron su sorpresa por la actitud del can.

En la corta grabación de apenas 26 segundos que se ha vuelto viral en YouTube, se puede apreciar a un travieso y pequeño perro de color blanco reaccionar de manera inesperada contra sus dueños, pues tomó su plato de comida con los dientes y decidió lanzárselo a sus dueños como forma de protesta por no haberlo alimentado por un tiempo considerable.

En los primeros instantes del video el can empuja su envase de comida con su lomo y luego mira a sus amos con el fin de que logren entender lo que les está intentando decir. Al ver que ellos no se inmutan y solo se quedan parado viéndolos decide tomarlo con sus dientes en varias ocasiones y lanzarlo a la dirección donde se encuentran para que le den de comer.

El video viral de YouTube ha generado todo tipo de reacciones y comentarios entre miles de usuarios. La mayoría de usuarios rieron a carcajadas por la particular actitud del perro, mientras algunos pocos contaron experiencias parecidas con sus diversas mascotas.

Algunos de los comentarios del video compartido en YouTube fueron: “Igualito a mi perro cuando no está lista su comida”, “Nada que unos golpes no arreglen” “Veo muy inteligente su forma de comunicarle que tiene hambre”, “Mi perro de la misma raza, llamado ‘combate’, coge así la la vasija cuando quiere agua y no tiene”, entre otros.

Hace unas semanas se hizo viral en YouTube y otras redes sociales, un caso muy parecido. Se trata de Maru, un famoso perro japonés que una manera ingeniosa de obtener la atención de sus dueños, con la intención de obtener un poco de comida. Al ver que sus ladridos no eran suficientes, fue a buscar su plato y su furiosa reacción tomando el plato de comida y lanzándolo.

