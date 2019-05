Facebook viral: Chica piensa que su novio le va a pedir matrimonio y desenlace la decepciona [VIDEO]

Inesperado desenlace. Un peculiar momento entre una pareja de jóvenes se hizo viral en Facebook luego de que se difundiera un video que muestra el triste final de lo que parecía ser un momento significativa para una joven enamorada.

Las imágenes, que ya tienen más de 154 000 reproducciones en Facebook, muestran el preciso momento en que una joven se emociona con una singular acción de su novio, pues piensa que le va a hacer una propuesta de matrimonio, sin embargo, este hace algo que cambia radicalmente su estado de ánimo y la chica queda decepcionada. ¿Qué fue lo que ocurrió?

En la grabación, se ve cómo un joven se acerca a su enamorada y la toma de las manos. Luego, se agacha y la chica se emociona y hasta salta de emoción, pues piensa que está a punto de proponerle que sea su esposa, sin embargo, para sorpresa de ella, una vez que el joven se agacha, le suelta las manos y cambia la mirada hacia abajo para amarrarse sus zapatillas.

Inmediatamente, la joven cambia la expresión de alegría de su rostro por una de desconcierto, mientras que su novio sigue amarrándose las zapatillas y la vuelve a coger de las manos para llevársela.

La difusión del video se hizo rápidamente viral en Facebook y las demás redes sociales, donde tuvo diversas reacciones por parte de los internautas.

“Yo me aliviaría al saber que no es una propuesta”, “Renzinho Ramirez, tú me haces eso yo te tiró un tabazo con mucho amor”, fueron algunos comentarios que dejaron algunas usuarias tras ver el video viral de Facebook.

Mira el video viral de Facebook: