YouTube viral: hombre intenta capturar a enorme 'criatura de lago' y termina ‘mordisqueado’ [VIDEO]

Impactante. A través de un video viral que se compartió en YouTube, dos pescadores de Rusia se volvieron 'famosos' en las redes sociales por el increíble hallazgo que hicieron dentro de un lago. Uno de los hombres intentó atrapar a un enorme pez; sin embargo, terminó 'mordisqueado' por el animal.

La publicación en YouTube ha generado diversas reacciones en los usuarios, quienes luego de ver el video viral han compartido sus comentarios. Cabe indicar que esta publicación tiene más de 39 mil visualizaciones en la plataforma mencionada.

Inicialmente se logra apreciar a un hombre con su red de pesca intentando retirar a pesado animal que había capturado dentro de un misterioso lago en Rusia, segundos después un joven apareció en escenas para ayudar en la pesca de su compañero.

Los protagonistas del video, quienes se trasladaban con un bote, atraparon a una enorme 'criatura del lago' que 'mordisqueó' a uno de los pescadores. Los usuarios de YouTube quedaron impresionados al ver el tamaño del animal, quien presuntamente tenía tres metros longitud.

"Se trata de un bagre que no suele aparecer en Rusia. Los pescadores no debieron retirar al animal de su hábitat", "La verdad me impresionó demasiado", fueron algunas de las posiciones que defendieron los usuarios de YouTube en el video viral.

Finalmente en la filmación que hizo una de las testigos de este increíble hecho se logra ver al enorme pez que salió del lago. Aquí te compartimos el video que se difundió en diversas páginas de YouTube y Facebook.

