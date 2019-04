Instagram: Nike genera ola de críticas por mostrar axilas sin depilar [Fotos]

Instagram. Desde hace un tiempo la marca Nike ha virado su publicidad dirigida al público femenino hacia una contundente respuesta feminista contra los estereotipos de género, mostrando modelos con cuerpos poco esbeltos, propugnando el empoderamiento de las mujeres en la India y Latinoamérica e incluso mostrándose a favor del aborto.

En esta ocasión, la polémica se ha instalado entre los seguidores de las redes de la mundialmente reconocida marca por mostrar en Instagram a una mujer con vello axilar en uno de sus brazos como parte de una campaña publicitaria.

En la imagen se puede apreciar a la embajadora de Nike Women, la cantante nigeriana Annahstasia Enuke, usando uno de los brasieres deportivos de la marca a la vez que exhibe el tenue mechón de la polémica bajo el lema en inglés “Big mood” (buen humor, buena onda).

Los usuarios no tardaron en expresa su malestar asegurando que la imagen les resulta hiriente e innecesariamente explícita en un contexto cultural en el que la mujer rasura partes específicas de su cuerpo por decoro e higiene.

“Eso es asqueroso. Por favor, no me malinterpreten. Estoy encantado de que esta mujer sea lo suficientemente valiente para andar así … pero eso es horrible. No es lindo”, se leyó en uno de los comentarios. A su vez, otros respaldaban la iniciativa: “¿Por qué es aceptable que los hombres tengan vello corporal pero no mujeres? ¡Manténganse fuertes chicas! Ámate a ti misma tal como eres “.

Por su parte, la protagonista no parece tener demasiados problemas con la marea de críticas en su contra. El jueves publicó una imagen de un artículo de un periódico sobre la foto en su historia de Instagram y comentó: “Wow, siguen cacareando”. ¿Y usted, qué opina?