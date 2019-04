Facebook viral: chico se afeita la barba por primera vez y llora por su radical cambio [VIDEO]

Un video viral compartido en Facebook muestra el preciso momento en que un hombre guiado por los consejos de su esposa decidió cortarse su barba por primera vez, pero el nuevo aspecto que consiguió lo decepcionó hasta llegar al extremo de derramar unas cuantas lágrimas.

Con el dolor de su corazón, el hombre agarró su máquina de afeitar y cortó su barba que dejó crecer durante dos largos años. En el video que se convirtió en tendencia de Facebook se aprecia al chico llorar con cada paso que daba el objeto de limpieza a su rostro. Miles de usuarios no pararon de reír con el dramático final.

Los gestos de sufrimiento del hombre acapararon la atención de miles de usuarios, quienes no pararon de burlarse del trágico incidente. Tal y como se puede evidenciar en el video compartido en Facebook, con cada pasada que realizaba el hombre con su máquina de afeitar por su rostro sirvió para que las lágrimas no pasaran desapercibidas.

En el lavatorio se pudo observar los vellos cortados del hombre, quien con el dolor de su corazón terminó con el rostro completamente depilado. Sin embargo, la más afortunada por el radical cambio terminó siendo su esposa, quien no dudó en grabar el triste desenlace de su esposo.

Al finalizar el video de Facebook, se pudo observar que el desafortunado hombre terminó escondido en el rincón de una bañera con una botella de licor en la mano que le serviría para resignarse a su nuevo aspecto.

Al acercar la cámara a la escena viral de Facebook se escucha a la mujer preguntarle a su esposo “¿Qué estás haciendo?”, a lo que él muy acongojado responde “¡No me veas!”. Hasta el momento, el video ha conseguido más de 240 millones de reproducciones, más de 700 compartidos y 500 comentarios.

Miles de usuarios no tardaron en criticarlo por la reacción desmesurada que tuvo el hombre. “Él llora por su barba y yo no lloré cuando me rapé porque tenía cáncer”. Mientras que otros se burlaron de la situación. “Ese va a ser mi marido cuando le afeite la barba”, comentó.

Mira aquí el video que se compartió en Facebook:

Aquí mira el video original que se compartió en Facebook, el cual arrancó más de una carcajada en miles de usuarios.