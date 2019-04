Instagram: entierran a perro creyendo que murió y "resucita" al poco tiempo [FOTOS]

Mediante Instagram se volvió viral en la plataforma virtual la historia de un singular perro que fue diagnosticado como “muerto”, y sin embargo, al poco tiempo después “resucitó” de su tumba y conmocionó a sus dueños.



Conforme lo informado por el portal online Russia Today la sorprendente historia del perro que ya vivió dos experiencias aterradoras al ser considera como “muerte” en dos dueños distintos.

La historia de aconteció en la comunidad de Ussuriisk (Rusia) y para muchos usuarios de Instagram es una réplica de lo narrado en la obra de Stephen King “Cementerio de mascotas”, narrativa donde se relata a mascotas que reviven el ser enterrados en el cementerio del pueblo, pero lo hacían controlados por un ente diabólico.



El perro reponde al nombre de Dik y tiene 18 años, según informa Teletrece en su web. El animal fue enterrado por su dueño tras presentar malestares luego de regresar de viaje, pero fue sumamente inesperado cuando “revivió” y se dirigió inmediatamente a volver a su casa para sorpresa de su amo y toda la comunidad de Instagram.



Asimismo, el can se encontraba sumamente debilitado y no pudo caminar más de dos calles desde el panteón. Es ahó donde fue encontrado por un grupo de protección animal que lo llevó a sus instalaciones para ayudarlo a mejorar.



Desde la organización se lograron comunicar con los dueños de Dik ya que portaba una correa con los datos de sus amos. Cuando se aproximaron a la instalación de protección animal argumentaron que no se explican cómo es que sucedieron las cosas y que agraden “infinitamente “ por “devolver la alegría a su hogar”.



Las imágenes e historia se divulgó en Instagram donde en un par de horas se convirtió en lo más visto por los cibernautas. Algunos incluso dudaron sobre la vericidad de los hechos. A continuación un video de YouTube donde podrá apreciar a tiernos perros.