Facebook: traviesos niños agarraron maquina de afeitar a escondidas de su mamá y así terminaron [VIDEO]

Un video viral compartido en Facebook muestra la trágica historia de una madre americana llamada Stephie Leigh al descubrir que sus hijos lucían un demacrado aspecto. ¿Qué pasó? La mujer se percató que había dejado su máquina de afeitar al aire libre y que sus pequeños aprovecharon para hacer de las suyas.

Con mucha astucia, el niño llamado Freddy con la complicidad de su hermana Eloise habían agarrado la máquina de afeitar de su mamá para jugar a los ‘peluqueros’ y el look que consiguieron espantó a la familia. ¿Cómo terminaron? Los niños terminaron completamente calvos.

Stephie Leigh se llevó el susto de su vida al descubrir el aspecto de sus hijos y no tardó en preguntarle a la niña si le gustaba el nuevo corte de cabello que había obtenido gracias a la máquina de afeitar. “¿Te gusta tu nuevo corte de pelo?” Ella respondió de inmediato: “No”, y la mamá le preguntó: “¿Por qué dejaste que tu hermano hiciera eso?”.

Pero su hijo insistió: “Ella dijo que le gustaba mucho hacer eso y lo hice y queríamos mostrarte”, fue la frase que el pequeño le replicó a su mamá en video de Facebook.

Tras verse descubiertos y luciendo un imagen desmejorada, la mamá no le quedó más remedio que tranquilizar a su pequeña que en todo momentos afirmaba que se veía como un niño. Su mamá la tranquilizó: “No, no te ves como un niño. Eres una chica hermosa. No importa”, mientras que su hermano agregó: “Tu cara se parece a una niña”, comentó la mujer en una entrevista para The Sun.

Sin embargo, en Facebook, miles de usuarios mostraron su descontento con la acción de dejar objetos cortopunzantes a vista y paciencia de los más pequeños. “Todos, mi sobrino encontró la afeitadora eléctrica y se volvió loca”, “Hay que tener más cuidado con ese tipo de objetos que pueden herir a nuestros retoños”, fueron las frases que se pudo leer en las redes sociales.

MIRA EL DIVERTIDO VIDEO