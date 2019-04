YouTube viral: Niño se queda dormido en clase y sus amigos le juegan increíble broma [VIDEO]

El colegio es una de las etapas que poseen un gran valor para la persona por todo el significado que tiene. Sin embargo, la exigencia y estrés en algunas personas puede provocar actos que son aprovechados para divulgar en YouTube y convertirlo en viral para beneplácito de millones de cibernautas.



Una publicación de YouTube exhibe a un niño de cuatro años de edad aproximadamente sosteniendo una férrea batalla contra el dios del sueño Morfeo y así no caer rendido en plena clase ante la sorprendida mirada de sus compañeros.



Conforme reportó el diario británico Daily Mail, el infante responde al nombre de Zhou Zichen y reside en la provincia china de Gansu. Las escenas donde lucha para mantenerse despierto se volvieron la favorita de muchos usuarios a pocas horas de su publicación en YouTube.

“La maestra filmó la reacción del niño la semana pasada y subió las imágenes a la aplicación china de video corto Kuaishou porque encontró la escena divertida”, explica parte del texto en el Dayli Mail. Además, sus compañeros le realizaron bromas por su curiosa reacción.



Ante la enorme cantidad de usuarios de Facebook y Twitter que se rindieron ante el acto del pequeño Zhou Zichen se originó el sobrenombre de “pequeño dios dormido”, además evidenciaron la ternura del menor de edad.



“Es tan pequeño. Me resulta hasta conmovedor verlo así”. “Ese niño lucha contra todo para mantenerse incólume y terminar bien la clase”. “Qué hermoso. Me pregunto el motivo de sueño”, fueron algunos de los comentarios en la plataforma de YouTube.



Pulzo Tv por su parte señaló las palabras de la madre sobre el video viral de YouTube y afirmó que su hijo “tiende a quedarse dormido cuando ambiente está tranquilo”. Asimismo, enfatizó que no castigará a su hijo, ya que lo comprende porque ella también llegó a dormir en horas de clase.



Lo cierto es que el video de YouTube se convirtió en sensación. Aquí se lo dejamos para que usted sea el que juzgue.